Maduro: Los modelos productivos que hasta ahora ensayamos fracasaron

Oleg Kostko / foto: @VTVcanal8 / 30 jul 2018.- El presidente de la República, Nicolás Maduro reconoció este lunes que los modelos productivos que han sido ensayados por el Gobierno hasta el momento han sido un fracaso.

Maduro destacó la importancia de “superar los problemas que ya tenemos de los que ya hable bastante el sábado en la noche, de los problemas de producción y productividad compañeros de la clase obrera, tiene que ver con ustedes los modelos productivos que hasta ahora hemos ensayado han fracasado y la responsabilidad es nuestra, es mía es tuya”, reconoció Maduro en el Congreso del Psuv transmitido por VTV.

“Tenemos petróleo, gas petroquímica, hierro, acero, oro, diamante, cobre, aluminio ¿que el imperialismo nos agrede? basta de lloriqueos vale, así lo digo con responsabilidad ustedes no ve ven lloriqueando a mí a veces ni los nombro ya no me ven lloriqueando frente al imperialismo, que nos agreda nos toca a nosotros producir con agresión o sin agresión con bloqueo o sin bloqueo hacer de Venezuela una potencia económica, productiva, próspera grande”, agregó.

El Primer Mandatario detalló que “mientras haya imperialismo habrá agresión, mientras exista el imperialismo habrá agresión ¿alguien puede soñar en América Latina y el caribe llevar un proceso de independencia dignidad nacional, de construcción de igualdad y de república sin que el imperialismo lo impida, alguien puede pensar eso? nadie”.

El jefe de estado dijo que “al menos que hubiera una varita mágica tocáramos el mapa del norte y desapareciera el imperialismo y Estados Unidos se convirtiera en una gran democracia respetuosa del mundo, eso va a ocurrir pero no va a ocurrir por ahora, en Estados Unidos va a haber grandes cambios democratizadores y estoy seguro ese pueblo va a transformar ese país más temprano que tarde pero todavía no está previsto para este año ni para los años que está por venir”.

“Ya el mundo multipolar existe y nadie podrá revertirlo ya existe una poderosa Rusia, ya existe una poderosa China, ya existe un poder en Asia así que dejemos el lloriqueo vale, cero lloriqueos yo lo que quiero son soluciones (…) no es fácil pero estamos obligados a hacerlo”, puntualizó.

Maduro se refirió a las medidas económicas que anunció días atrás y expresó que espera que las mismas logren solventar la crisis económica. “Yo aspiro que a partir del 20 de agosto se produzcan grandes cambios y que el pueblo venezolano recupere su capacidad adquisitiva su estabilidad económica y recuperemos la estabilidad del sistema de precios nacional lo vamos a lograr por las buenas o por las malas pero lo vamos a lograr”, reiteró.

Etiquetas: crisis económica | Maduro | Psuv | Venezuela