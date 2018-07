Maduro: Las amenazas y agresiones nos hacen más fuertes

ND / 24 jul 2018.- El presidente Nicolás Maduro insistió este martes que Venezuela “está del lado correcto de la historia”, frente a lo que él considera como “presiones imperialistas” que, según, devienen desde hace 195 años en la época de Simón Bolívar. “Estamos del lado correcto de la historia, porque somos historia, porque Bolívar es la historia. La Armada militar nació en combate, venimos de la victoria histórica del lago de Maracaibo hace 195 años, nadie jamás nos regaló nada, jamás sucumbimos frente a presiones imperialistas. Hace 195 ya las tropas patriotas de la armada militar de Bolívar tenían la victoria en sus manos, Bolívar, desde el sur dirigía las tropas, batallando por la libertad del pueblo de Perú, Bolivia, Ecuador, Panamá, Suramérica, de ahí venimos, por eso estamos del lado correcto de la historia”, dijo el Jefe de Estado desde el estado Carabobo, donde realizaba los actos conmemorativos por los 195 años de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo.

Pidió a los venezolanos tener en su corazón a la Armada Nacional que “lucha contra los viejos colonialismos e imperialismo. La Armada nació como nació todo el ejército venezolano, con una marca: somos antiimperialistas y anticolonialistas de nacimiento, de raíz, nuestra génesis es la lucha por la libertad, por eso deben sentirse orgullosos de todos los soldados profundamente republicanos, socialistas, bolivarianos y chavistas”, agregó.

Recalcó que en 200 años aun cuando el “pueblo” venezolano haya sido “sometido” por españoles y europeos, “dijimos basta de la dominación colonial y dimos ejemplo con ejército de tierra y agua. Se los digo a la juventud, no han podido con nosotros y no podrán jamás. Venezuela seguirá su trayectoria de libertad, seremos libres e independientes. No habrá regreso al neocolonialismo, estamos libres, visualizando el horizonte futuro, las agresiones nos hacen más fuerte, las amenazas nos hacen más fuerte, porque hacen más fuerte nuestra determinación de no someternos al yugo de ningún imperio, por muy poderoso que sea, por eso me siento orgulloso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, sentenció.

vaya al foro

Etiquetas: agresiones | FANB | Nicolás Maduro