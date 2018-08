Luisa Ortega Díaz a la Fanb: Ejecuten la orden de captura contra Nicolás Maduro

Oleg Kostko / video: NTN24 / 31 jul 2018.- La exfiscal general Luisa Ortega Díaz emplazó este martesd a los miembros de la Fuerza Armada a cumplir la orden de captura emitida por el TSJ en el exilio contra el presidente Nicolás Maduro.



“Yo le pido a la Fuerza Armada a los hombres y mujeres de nuestra fuerza armada honorables que tomen acciones, que abran los ojos. No es al alto mando militar. Es a nuestro cuerpo de oficiales, soldados que son honestos, honorables, que quieren al país y están sufriendo esta calamidad: tomen acciones. Hay una orden de captura que llegó a Venezuela contra Nicolás Maduro, ejecuten esa orden de captura contra él y todos estos delincuentes que son los responsables de esta tragedia”, expresó Ortega Díaz en una entrevista divulgada por NTN24.

Sobre la crisis en la que está sumida Venezuela aseveró que la misma es generada por el Primer Mandatario Nacional como parte de un “plan de genocidio contra la población”, agregó que la misma idea la tiene el mandatario de Nicaragua Daniel Ortega.

“Esto no es inocente, esto no es ingenuo, ellos saben lo que están haciendo, ellos tienen un plan de genocidio contra la población y de exterminio total de la población y a todos los que piensen todos los que estén en contra de ellos, ellos quieren liquidarlos, apresarlos, encadenarlos, incomunicarlos, o que se vayan del país. Ese es un plan meditado y claro, cada vez deterioran más los servicios públicos y no han hecho inversión para que la gente este esclavizada nada más pensando en resolver sus problemas y no piensen nunca en atacarlos”, dijo.

Ortega Diaz precisó que el juicio contra Maduro está pautado para el 2 de agosto, aunque resaltó que el TSJ aún no le ha puesto lugar y hora. “Yo estoy convocada para la audiencia el próximo jueves 2 de agosto, pero no me han indicado dónde es el lugar ni dónde se va a hacer ni la hora (…) me convocaron para Bogotá y Bogotá tiene una extensión de 1.175 kilómetros cuadrados y me tienen que indicar el sitio donde va a ser la audiencia y la hora exacta en que se va a realizar y yo creo que esto es un importante evento y como tal hay que tratarlo con la seriedad y responsabilidad que esto amerita”.

Asimismo, emplazó al TSJ en el exilio a girar ante la Interpol la alerta roja contra Maduro. “El TSJ acordó por auto oficiar a Interpol para que a Maduro lo incorporaran a la alerta roja con la captura internacional, todavía no la han hecho efectiva, el pronunciamiento que hizo el tribunal fue hace cuatro meses y hasta la fecha no han ido ni han mandado a interpol, eso se manda por email y no lo han hecho”, declaró.

