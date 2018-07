Luis Florido a Tamara Suju: Ya estamos “grandecitos para mentiras”

Oleg Kostko / 20 jul 2018.- El diputado a la Asamblea Nacional, Luis Florido sostuvo este viernes una discusión con la activista Tamara Sujú donde le criticó sus reiteraciones de que el Gobierno venezolano será juzgado ante la CPI y que en Venezuela habrá una intervención militar.

“De los mismos autores de ‘será condenado en la Corte Penal Internacional’, luego el ‘qué haces en Holanda?’ Ahora la salida militar con intervención extranjera. Ya estamos grandecitos para mentiras, no? Que fácil es ser irresponsable desde NYC o Praga”, publicó Florido en su cuenta de Twitter en el que adjuntó capturas de varios mensajes de Tamara Suju y de Diego Arria.

En otro tuit Florido le dijo a Suju que “Es decir, tu propuesta es que venga un ejército extranjero a resolverle el problema a los Venezolanos. Ya que defiendes DDHH por qué no hablas de fuego cruzado? De la guerra que dentro de Venezuela iniciaría?, del daño colateral? Tu propuesta es irresponsable, Lo mantengo”.

La activista por su parte le respondió al parlamentario. “Tú si eres necio. Lee. Ilústrate. Sobre lo que quiere decir Injerencia Humanitaria. Lee. Edúcate. Principio de Naciones Unidas sobre la Necesidad de Proteger cuando en un país hay Hambruna, Crímenes de Lesa Humanidad y Violaciones masivas de DDHH. Y si, entre otras, apoyo este principio”

Suju agregó que “ustedes no tienen otra propuesta q no sea ir a elecciones con el Tirano a cuestas, perdieron la credibilidad, y mientras deshojan la margarita la gente se muere de Hambre y sin medicinas Diariamente. Por cierto, viste lo que dijo tu pana Arreaza hoy en Nicaragua?”

“Cómo se resolvió el comunismo en Polonia? El apartheid en Surafrica? La dictadura en Chile? Con elecciones creíbles. Sin embargo hoy no hay condiciones, pero no por eso dejan de ser necesarias para elegir presidente, no como el 20 de Mayo. La gravedad de la crisis asi lo exige”, argumentó Florido a Sujú.

