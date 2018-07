Yo le acuso, Presidente

Señor Presidente, he recabado durante meses, en los barrios de Venezuela los elementos de convicción que lo hacen a usted reo del delito, y al país víctima de ellos.

He decido presentar mi acusación pública contra usted hoy, al culminar una caminata en un barrio de Maracay. Ahí una mujer como un templo de llanto y súplicas me ha tomado por la cintura, clamando justicia porque “el pueblo” – así me dijo- no aguanta más.

Lo acuso a usted, interpretando el querer y la voluntad de los pobres de Venezuela, lacerados por tanta injusticia.

Lo acuso a usted, en estas notas clamorosas, porque su Gobierno mata a las gentes y no tiene piedad para la patria, ahora convertida en una aldea.

Señor Presidente, lo acuso a usted porque no se oyen aplausos para la democracia – que no sirve para que la gente coma- : y en las calles sólo se ven banderas que agitan y piden que su Gobierno termine. Que termine hoy.

Ya.

Lo acuso, por los niños que mueren en hospitales, por las enfermeras que no tienen sueldos dignos. Lo acuso por la desesperanza que vive Venezuela.

Lo acuso por los jóvenes que partieron. Lo acuso por los muertos y por los que están en la lista de morir, por el solo hecho de querer la libertad de Venezuela.

Lo acuso formalmente, y su sentencia es sencilla: Serenamente, tranquilamente, le pedimos que reconozca la necesidad de un cambio. El cambio de Gobierno.

Nuestra patria está enlutada y esa silenciosa muchedumbre de los barrios, está harta. Le pido a usted que no subestime al pueblo. No están callados de un todo, tienen un grito mudo en los corazones reclamando: ¡que no los siga matando de hambre , a sus madres, a sus esposas, a sus hijos!

Tengo claro Presidente, que el tribunal del pueblo ha lanzado su suerte. Todo esta consumado. Ese pueblo es capaz de sacrificar su vida para salvar la de sus hijos.

Impida Señor, la violencia. Abra una válvula. El pais espera , -yo estoy dispuesto-, un pacto entre el chavismo y la oposición para elecciones libres anticipadas y una ley de olvido y perdón para civiles y militares.

Ese es el camino, en vez de una fuerza ciega desatada, que está a punto de estallar.

vaya al foro

Etiquetas: Leocenis García