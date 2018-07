JVR: Que no se equivoque Duque

ND / 22 jul 2018.- El exvicepresidente chavista José Vicente Rangel advirtió este domingo al presidente electo de Colombia que una agresión militar contra Venezuela “tendrá consecuencias”.

Así lo dijo al inicio de su programa dominical por Televen en el que se refirió a los seis millones de colombianos que viven en Venezuela pero sin mencionar a los migrados venezolanos hacia ese país.

“Muy lejos de mí el propósito de atacar al pueblo colombiano o tocar los tambores de la guerra contra el vecino país. Reconozco las virtudes del pueblo colombiano… y su capacidad para soportar y superar grandes penurias provocadas por el poder oligárquico y los intereses retrógrados que caracterizan a la clase dominante – clase dominante que ha aplicado la violencia de manera indiscriminada, una violencia que ha generado guerras fratricidas internas y el éxodo de millones de colombianos. Solo en Venezuela, en un lapso de aproximadamente 30 años, unos 15 millones de colombianos humildes, campesinos, trabajadores.. llegaron a territorio venezolano buscando paz, trabajo y la preservación de su seguridad personal. De esa avalancha humana aún quedan en Venezuela unos seis millones y muchos de los que retornaron a su patria regresan de nuevo a Venezuela”.

“Esta situación de indefensión de todo un pueblo no lo entienden los oligarcas que controlan el Estado y los gobiernos de turno en esa nación. En lugar de ver en Venezuela un amigo generoso que abre la puerta a los que sienten el desamparo en que viven en su patria, esa oligarquía da un trato a Venezuela… de enemiga y pretende aprovechar la crisis que vive en país para agredirlo despiadadamente”.

Luego se refirió a Iván Duque: “Sin ir muy lejos… esa es la actitud del recientemente electo presidente de Colombia, Iván Duque. Este pupilo e Uribe, sin ni siquiera haber tomado posesión del cargo arremete contra Venezuela, contra su gobierno y sus dirigentes con ferocidad inusitada. Semanalmente declaran que desconocen la reelección de Maduro y no lo reconocen como presidente de Venezuela… como se puede observar, no se trata de una ofensiva inocente contra Venezuela… que por el tono presagia acciones de carácter bélico. Venezuela no puede caer en provocaciones… pero sí debe advertir con firmeza que el país está en capacidad de responder a esas agresiones y desplantes… Y, como lo manifestó el diputado Pedro Carreño en este mismo programa el 8 de este mes, las consecuencias de esa política irresponsable… tendrá respuesta apropiada. Que no se equivoque el personaje”.

