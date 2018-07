JVR: Iván Duque es un energúmeno

ND / 29 jul 2018.- El ex vicepresidente chavista José Vicente Rangel arremetió este domingo contra el presidente electo de Colombia, Iván Duque, de quien dijo estaba empeñado en ser más antibolivariano que Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, “que es como mucho”.

Así lo dijo en su programa dominical por Televen.

“A este muestrario de siniestros personas ejerciendo el poder (en referencial a Uribe y Santos), hay que agregar ahora la elección como presidente del dirigente de la ultraderecha, tutelado por Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque, el cual desde el momento en que fue proclamado… se ha convertido en el enemigo más agresivo y persistente de Venezuela y del Gobierno bolivariano”.

Y siguió: “Practicamente, este personaje no ha tenido otro tema… que ocuparse de todo cuanto tensiona la relación con Venezuela. Pocas veces se ha referido a los problemas, que son muchos, que tiene su país. Su tema es Venezuela y el presidente Nicolás Maduro. Un día declara que no reconoce a Maduro como presidente, como si él fuera el pueblo venezolano. Otro día califica al Gobierno democrático de Maduro como una dictadura y afirma que no designará embajador en Caracas. Y en otra ocasión, llama a formar un frente de naciones latinoaméricanas para intensificar el bloqueo que existe contra el país. Y, por si fuera poco, llega al extremo de solicitar apoyo en naciones de la región para llevar al presidente Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional para que sea juzgado por delitos de lesa humanidad. Alguien que actúa de esa manera, desde un cargo de la importancia de la presidencia, es un energúmeno; es una bomba de tiempo de quien se puede esperar cualquier aventura. Es un irresponsable que degrada el cargo que detenta, ante el cual hay que estar alerta ya que parece empeñado en ser más antivenezolano y antibolivariano que Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, lo cual es como mucho en materia de provocaciones y desafíos al sentido común de un dirigente político”..

Etiquetas: Colombia | Iván Duque | JVR