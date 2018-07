JVR: Un conflicto armado con Colombia podría ser inminente

ND / foto: El Estímulo / 29 jul 2018.- El ex vicepresidente chavista José Vicente Rangel dio a entender este domingo que la entrada de Colombia a la OTAN podría hacer inminente un conflicto armado con Venezuela. No lo dijo directamente pero citó a “analistas de la situación” – sin nombrarlos.

“Analistas de la situación por la que atraviesa Colombia y su incorporación a la OTAN arriban a las siguientes conclusiones: todos los sistemas operativos, comunicaciones, defensa aérea, helicópteros, drones, radares, operaciones especiales y hasta las raciones de comida y municiones están adaptados o en proceso de serlos a los parámetros y sistemas de la OTAN. Por consiguiente, un conflicto bélico en la región puede ser inminente si las condiciones de vecindad de Colombia no cambian y ciertos elementos disociadores de la paz regional siguen en el poder”.

“Colombia cuenta ahora– agregó – con qué responder, en ejército, aliados y tácticas. La cruda realidad confirma este análisis”.

