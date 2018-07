Julio Escalona: El Gobierno no oye el “ruido” de la gente

ND / 22 jul 2018.- El constituyente y exguerrillero Julio Escalona pidió este domingo al Gobierno nacional oír los reclamos de la gente y advirtió que dichos reclamos todavía no llegan a “gritos”.

Así lo dijo en el programa dominical de JVR por Televen cuando el moderador le preguntó por un artículo escrito recientemente en Últimas Noticias.

“Ese (artículo) refleja lo que ocurre hoy en la sociedad venezolana. Hay un silencio de sectores del Gobierno frente a un gran ruido en el país. El ruido es porque la gente se queja, la gente reclama y eso no se escucha. Y algunos que escribimos sobre eso… poco se escucha. Entonces hay un problema de oír y tú sabes que si algo tiene que hacer un Gobierno es oír. Yo siento que no se está oyendo mucho… y quiero resaltar ese gran silencio y ese gran ruido que es como un coro de voces que todavía no grita y no habría que esperar que grita”.

Traición a la patria en la nueva Constitución

Y cuando JVR le preguntó por el caso de dirigentes opositores que andan por el mundo “rogándole prácticamente a los Gobiernos que intervengan en Venezuela”, Escalona respondió: “Se ha planteado en el país tomar medidas judiciales y creo que incluso en la nueva Constitución habrá que incluir, precisamente, los delitos contra la patria, porque esos son delitos”.

