Julio Escalona: El Gobierno tiene un año hablando de precios y no hace nada

ND / foto: Alba Ciudad / 22 jul 2018.- El constituyente y economista Julio Escalona criticó duramente al Gobierno nacional por no haber resuelto la escalada de los precios después de estar hablando tanto del tema.

“Creo que en agosto del año pasado nos llamaron a Miraflores y se nos planteó la idea de los precios acordados”, dijo en el programa dominical de JVR por Televen. “Yo dije ahí, y está grabado, que eso no iba a funcionar, por un razón muy sencilla: Tú estás negociando con quien te quiere derrocar. Porque, si los que están allí tienen la intención de buscar acuerdos en función del país, entonces el resultado sería otro. Pero nunca han tenido la intención… de acordar nada. Con un empresariado de ese tipo tú no puedes pensar que puedes llegar a un acuerdo. Yo lo que he propuesto es congelar los precios, para negociar. Eso es como en cualquier guerra. Es un alto al fuego. Sin un alto al fuego no hay negociación posible, a menos que tú estés derrotado… pero nosotros estamos muy lejos de eso”.

Agregó el también exguerrillero que detrás de la escalada de los precios, “hay una conspiración muy amplia… la misma del 11 de abril”.

“Yo creo que eso no ha cambiado… Ya van más de nueve meses con los precios acordados y no hay resultados. Después de nueve meses tú no puedes seguir con la misma cantaleta, y me disculpan la expresión, de los precios acordados”. Y retó a quien quiera, del sector empresarial o del Gobierno, a que le dén una prueba de que los precios acordados han funcionado.

Y luego, durante una discusión en la que pidió a los venezolanos expresarse “activamente” pero sin “guarimbear” en contra de la escalada de precios, Escalona precisó: “¿Qué está comentando la gente en la calle? Yo ando en el Metro y dice: falta de Gobierno. No es posible que se hable tanto de los precios, inclusive en el propio Gobierno, y que no pase nada. Y al día siguiente la gente vaya a comprar y está más caro. No puede ser. Se habla de la liberación de precios, pero los precios están absolutamente liberados. No hay ningún control… Han pasado muchos meses, yo creo que ya un año por lo menos, y el gobierno no ha tomado ninguna medida viable. Entonces le toca a la gente, responsablemente, en lugar de quejase, salir y expresar su sentimiento, su posición, pacífica y cívicamente”.

Escalona aseguró que la solución al problema económico pasa por fijar el problemas de precios. “Ya la gente le teme a que le aumenten los salarios porque saben que más que lo compensan los empresarios antes de que aumenten los precios”.

Quinta columna en el alto Gobierno

Por otro lado, Escalona aseguró que dentro del alto Gobierno existe una “quinta columna, una corriente de derecha que está de acuerdo con los empresarios”. Y como evidencia agregó: “Que haya pasado casi un año de los precios acordados y no haya pasado nada y se sigue hablando de eso, ¿qué es eso?… el Gobierno está infiltrado”.

Y finalizó poniendo su caso como ejemplo de que el Gobierno no oye. “¿Qué está haciendo el Ministro de Salud? Yo mismo, yo soy hipertenso. Bueno, yo no encuentro medicinas. He llamado a los sitios esos que dicen que se llame porque hay una escasez real, inocultable”.

Etiquetas: hiperinflación | Julio Escalona | JVR | precios