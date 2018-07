Juan Guaidó: No aparecen 44 millones de dólares “invertidos” en industria petrolera

ND / 20 jul 2018.- El jefe de la Fracción Parlamentaria por la Unidad Democrática de la AN, diputado Juan Guaidó, afirmó que de la supuesta inversión que hicieron en refinerías petroleras, no aparecen 44 millones de dólares que presuntamente fueron invertidos en la industria.

“Somos el único país en el mundo en el que su empresa petrolera genera pérdidas, cómo se entiende que invirtieron 286 millardos de dólares y la producción de petróleo bajó a dos millones de barriles de crudo”, se preguntó Guaidó en el evento títulado “Asamblea contra la Corrupción”, en el que también participaron los parlamentarios Lawrence Castro (Mérida) y Sergio Vergara (Táchira).

Guaidó recordó que mientras tanto el pueblo sigue padeciendo la escasez de alimentos y medicinas “¿Dónde están los recursos?, ¿Quiénes instalaron una verdadera guerra contra los venezolanos?”, inquirió Guaidó.

Señaló que los niveles de corrupción en Venezuela llevan a crímenes de lesa humanidad y no prescriben. “Lo que hace el régimen de Maduro es imperdonable, no es posible que mueran niños con necesidades especiales por desnutrición, por eso tienen que pagar los corruptos que manejan los recursos del Estado y han ocasionado incalculables daños a la nación”.

Por su parte, el parlamentario Vergara indicó que una de las evidencias más claras respecto a hechos irregulares que se dan en el estado Táchira, es que en el Centro Cívico de San Cristóbal, el Gobierno Nacional ha dado millones de bolívares bajo el concepto de “recuperar” las instalaciones, pero sigue igual que hace años. “La corrupción es un cáncer que carcome a los venezolanos día a día, lo peor es que va en aumento, lo que alimenta la crisis en los servicios públicos que hoy estamos padeciendo”.

Etiquetas: Juan Guaidó | Pdvsa | petróleo