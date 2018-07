José Vicente Haro: Dividir el poder del Estado es esencial si queremos vivir en libertad

Enrique Meléndez / foto: El Impulso / 25 jul 2018.- El abogado constitucionalista José Vicente Haro considera que lograr la libertad en democracia pasa por dividir el poder del Estado y que esta división debe incluir darle poder a los municipios. Así lo dijo en el Congreso de Conindustria, que se celebró el pasado martes 17 de julio.

Inició su peroración afirmando que los paradigmas políticos que existen en Venezuela tienen una característica. “No se piensan desde la perspectiva del ciudadano y con el ciudadano. Es decir, tenemos una narrativa política autorreferencial: el político pensando como político; los partidos políticos pensando con base en su estructura política y con base en participar en eventos electorales y ofertar un determinado programa. Pero todo construido desde arriba; no desde abajo”.

Haro consideró necesario reconceptualizar esa forma de pensar la política; para que deje de ser un debate entre la dirigencia política.

“Si hay algo que todos sentimos (…), es que la política en Venezuela se ha convertido en una retórica de denuncias; donde no se ofrecen soluciones o, cuando se ofrecen, son soluciones muy difíciles de concretar, por lo inalcanzables. Y eso genera una reacción en el ciudadano, que es la desconfianza, la desesperanza, la claudicación en las luchas, que deben sostenerse”.

Le pareció necesario que ese discurso de la dirigencia política se adapte al drama que están viviendo los ciudadanos.

“Pero no basta con eso. Es necesario trabajar de la mano con el ciudadano para involucrarse con sus problemas, para poder definir las soluciones a esos problemas. Si los ciudadanos no ven a los políticos como la correa de transmisión auténtica de sus pensamientos, de sus requerimientos, de sus necesidades, de su libertad; si los ciudadanos no confían en la dirigencia política, va a ser muy difícil desde el ejercicio de la política lograr conquistas y cambios”.

Según Haro, en el ejercicio de la política no es fácil concretar una estrategia y una táctica; y que es por eso que de la mano del ciudadano se pueden lograr avances muy significativos en ese sentido.

“Esto también pasa por hacer comprender al ciudadano que hay que repensar la labor y la función del Estado; quizás, cuando un político se le acerca a un ciudadano, el político le explica eventuales soluciones, que le pudiera dar a sus problemas. Eventuales políticas públicas; que se pudieran implementar a nivel local, a nivel estadal, a nivel nacional. Pero ese ciudadano lo que siempre está pensando, es que el Estado le debe dar todo, el Estado populista que, de alguna manera, ha germinado durante todas estas décadas”

Dijo Haro que ahí entonces hay que hacerle comprender al ciudadano que la principal garantía de la libertad es dividir el poder. Es dividir ese poder público que ostenta el Estado; el cual nosotros vemos grande en estos momentos; tomando en cuenta que pretende abarcarlo todo: de modo que frente a eso no vemos un proyecto de país que nos explique cuál debe ser el rol del Estado.

Dividir el poder

“Allí es donde sin complejos, y dejando a un lado los egos, la soberbia política de la reflexión, hay que revisar temas fundamentales, y eso pasa por dividir el poder. La principal estrategia de la libertad en la democracia es la división del poder. Pero, no solamente la división del poder como nosotros usualmente lo pensamos: ejecutivo, legislativo, judicial, en el caso venezolano, ciudadano y electoral; sino también a nivel político territorial”.

En ese sentido, Haro explicó que se trata de dividir el poder entre lo que son los estados y, fundamentalmente, entre los municipios, sobre todo, porque a su modo de ver el municipio es el ente fundamental que el ciudadano siente más cerca; de modo que, a su juicio, nosotros tenemos que pensar seriamente en una transformación del Estado venezolano en un Estado federal; pues hasta ahora lo que ha habido son intentos de descentralización, transferencias de competencia desde el punto de vista político, administrativo y de servicios.

“Hay que darle al municipio no sólo autonomía política, administrativa, presupuestaria; sino, además, hay que darle los suficientes recursos, y facultades para administrar esos recursos, y para que pueda atender los servicios, que están más cercanos a los ciudadanos; de manera que los ciudadanos vuelvan a confiar en la dirigencia política”.

Rol del Estado en la economía

Consideró el abogado constitucionalista que es necesario rescatar el verdadero rol que debe tener el Estado en la economía; que es la actividad de fomento; que fue lo que se intentó hacer con la Constitución de 1961.

“Es cierto que el Estado tiene que dedicarse a regular el ejercicio de sus funciones de poder público, para evitar asimetrías, que se dan en una economía abierta; de libre mercado, pero debe siempre hacerlo basado en el fundamento de la libertad, y no del intervencionismo. El Estado debe abandonar la política de controles, fomentando la autorregulación”.

Haro finalizó su peroración considerando que hasta ahora la mayoría de la población venezolana no se comporta como ciudadanos; sino como semovientes; como individuos que andan en búsqueda de su mínimo vital; la comida, la medicina, la seguridad, mientras descuidan el tema de la política, el tema social; y así que hay que, en lugar de asumir esa actitud de sobrevivencia, según su punto de vista, al venezolano hay que volverlo un ciudadano, tratando de que pueda participar en la construcción de un proyecto de país; en otros términos, consolidar una sociedad de conciudadanos que sean conscientes de lo que son sus deberes y sus derechos constitucionales.

“La principal garantía de la democracia y la libertad será en Venezuela la ciudadanía. Nosotros debemos sembrar una sociedad de ciudadanos, a los fines de tener una democracia plena y respetuosa de las bases fundamentales de la libertad y el derecho público”.

