José Manuel Olivares vía Twitter: Me persiguen a mí y a mi familia

Oleg Kostko / 26 jul 2018.- El diputado a la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares aseguró este jueves a través de un comunicado haber sido víctima de persecución por parte del Gobierno así como también su familia inmediata por haber apoyado las protestas del sector salud.

“Mi hermano ya había recibido amenazas el año pasado e incluso estuvo recluido en el Sebin varios meses, ahora desde hace semanas mi esposa, mi hermano y mi madre recibieron amenazas nuevamente. Les advirtieron que serían perseguidos y acusados si yo no me apartaba de la política y de las protestas del gremio de la salud”, detalló Olivares vía Twitter.

“La maldad y la perversidad de este Gobierno ha hecho que suban un escalón en su persecución; ya no se limitan a perseguir a un político sino que ahora persiguen y acusan hasta a mi esposa recién dada a luz con mi hijo de pocos meses de nacido”, denunció el parlamentario.

Asimismo, aseveró que el Gobierno no le perdona que se haya sumado a las protestas de los médicos, pacientes y enfermeras. “Eso es lo que no me perdona el Gobierno de Maduro: denunciar y acompañar la protesta de la salud”.

Olivares detalló que “esto es algo que a mí y a mi familia nos tomó por sorpresa para lo que no estábamos preparados ni política ni económica ni emocionalmente (…). Es un reto y un obstáculo más que estoy seguro que superaré”.

El diputado agregó que seguirá con sus exigencias ante las malas condiciones en la que está sumido el sector salud. “Esto no detendrá mi lucha, estaré levantando la voz de los pacientes venezolanos que sufren y mueren por falta de insumos, seguiré reclamando la apertura de un Canal Humanitario de alimentos y medicinas que tanto necesita nuestro pueblo y me uniré momentáneamente a las voces que luchan desde afuera para lograr el cambio en nuestro país”, dijo.

Gracias a mis colegas #médicos y #enfermeras, a mis compañeros diputados, por todas sus muestras de solidaridad.

Dejo acá un mensaje para mi querido pueblo de #Vargas y para mi amada #Venezuela. pic.twitter.com/CyHnrIK6ea — Jose Manuel Olivares (@joseolivaresm) 26 de julio de 2018

Etiquetas: José Manuel Olivares | protestas | sector salud