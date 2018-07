Hay que abrir los ojos para ver claro el panorama

“Abre los ojos, mira hacia adentro. ¿Estas satisfecho con la vida que estamos viviendo?” Bob Marley (1945 – 1981) Músico jamaiquino

Hay que poner oído al pueblo. En ese sentido, particularmente creo que, una de las obligaciones fundamentales de los partidos políticos, cuando está integrado por verdaderos y auténticos luchadores sociales, es servir de vínculo comunicacional entre el pueblo y los gobiernos. No basta salir a la calle a buscar votos, ganar una elección y luego, encerrarse en gélidas oficinas rodeado de áulicos ineficientes, incapaces e inútiles. Es darle la espalda al pueblo y olvidarse de sus carencias, penurias y problemas colectivos. Hay que ser útil, no importante.

El que se mete a redentor muere crucificado. No basta quejarse, lamentarse y justificarse por la falta de recursos económicos. El recurso de la voluntad, iniciativa, trabajo y creatividad, en tiempos de crisis, son las mejores armas de las cuales echa mano un gobernante comprometido con su pueblo. En ese orden de ideas, es importante que los líderes democráticos, al asumir un cargo de gobierno, poner mucha atención al reclamo popular y escuchar con atención esmerada lo que trasmite la vocería de las organizaciones políticas, que hicieron posible su triunfo, la de los luchadores sociales e individualidades y quienes en algún momento fueron aliados para alcanzar el poder. Lo otro es aislarse.

No hay un ápice de dudas. Estamos obligados – los que creemos en el sistema democrático y el libre juego de las ideas – a ser tolerantes y no actuar reactivamente y descalificar a quienes sirven de voceros de la problemática colectiva, máxime, cuando se tiene certeza de que, son ciertas, están bien sustentadas y expresadas con la sana intención de que se le preste atención, busque solución y se cumpla con lo prometido en campaña electoral. Esa debe ser la respuesta.

Entendamos de una vez por todas. La mejor defensa de una gestión de gobierno es dar respuesta pronta, oportuna y diligente a los problemas que se plantean y existen en la comunidad. Ofender, descalificar y ver enemigos donde no lo hay, no soluciona problema, los agrava e incomunica a los gobiernos. Hay que abrir el visor y oír el ruidoso lamento y reclamo del ciudadano de a pie, para no sólo escuchar la melodía que entonan los áulicos de oficio y profesionales. Esa es sólo contaminación sónica.

Siempre hay que preguntarse ¿Quién hace más daño a los gobernantes, los que denuncian las desviaciones, omisiones y plantean la problemática con honestidad y transparencia o los áulicos circunstanciales que le celebran hasta las flatulencias al gobernante buscando medrar del poder sin tener compromiso con la comunidad? La respuesta si es honesta, abre muchos ojos y aclara muchos panoramas ¿O no?

Hay que mirar hacia adentro, evaluar, pensar y analizar muy bien las realidades, dar pasos firmes y actuar con sindéresis antes que sea tarde. Los equipos de gobierno, también, hay que aplicarles, previa evaluación, la meritocracia y, a otros darles otras responsabilidades y destinos. El burocratismo estático es inútil y no sirve de palanca para el éxito. Hay que buscar la ayuda y colaboración de gente eficiente y comprometida. Es un grito a tiempo. Luego no hay lamentaciones que valgan. Ejemplos y experiencias hay. Véanse en esos espejos.

Ahora, si están satisfechos con la gestión de gobierno, creen que todo lo que brilla es oro. No hay nada que hablar, autoevaluar, ni mucho menos, autocriticar. Echen pa´lante. Empero, recuerden el viejo y sabio refrán popular “No hay peor ciego que el que no quiere ver” ¡Vale!

