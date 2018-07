Buenas y malas noticias

El papa Francisco aceptó la renuncia del cardenal Jorge Urosa Savino, tras cumplir 75 años, edad de jubilación de los prelados, informó la oficina de prensa del Vaticano, nombró como administrador apostólico al cardenal Baltazar Enrique Porras, actual Arzobispo de Mérida.

Jorge Urosa Savino nació el 28 de agosto de 1942 en Caracas, fue obispo auxiliar de esta diócesis entre 1982 y 1990, cuando Juan Pablo II lo nombró arzobispo de Valencia. En 2005 fue nombrado arzobispo de Caracas y en marzo de 2006, el papa Benedicto XVI fue designado cardenal.

Baltazar Porras Cardozo nació en Caracas el 10 octubre de 1944, fue ordenado sacerdote el 30 de julio de 1967, estudió teología en la Universidad Pontificia de Salamanca- España, diez años más tarde obtuvo el doctorado en teología pastoral. Fue nombrado arzobispo de Mérida en 1991. En 1999 – 2006 ejerce el cargo de presidente en la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV). El papa Francisco lo nombra cardenal, noviembre 2016. Y continúa con el evangelio en la ciudad de Mérida como un cura más con olor de oveja y buen pastor.

Otra noticia para ponderar es la Pedro Carreño, diputado a la asamblea nacional constituyente ilegitima, quien expresó que aviones Sukhois derribarán los principales puentes de Colombia, en caso de existir un ataque militar proveniente del vecino país. El dirigente oficialista, incondicional del teniente Cabello, manifestó que la responsabilidad de la Fuerza Aérea venezolana sería tomar represalias.”Nuestros Sukhois tendrán la responsabilidad de derribar los siete puentes del río Magdalena que atraviesan de norte a sur a Colombia para dividirla en dos”, dijo durante una entrevista en Televén. Comentó además que es necesario emplear unidades de guerra electrónica que adquirió Venezuela durante la presidencia de Hugo Chávez para “hackear” páginas web como Dólar Today.

Una noticia funesta digna de analizar es: El ministro de la Defensa, Padrino López, anuncia, con descarado, que los ascensos se determinan por la lealtad al régimen – exhibiendo una política de compra de conciencias hacia los propios militares. Hay un desprecio hacia sus compañeros de armas, cuando, de forma pública, deja en claro que el valor por el que son ascendidos no es académico ni militar, sino por su pertenencia al partido único e incondicional al gobierno. Esto equivale a la destrucción de la meritocracia (si es que la hubo), vital en toda organización. De mantenerse este principio, los oficiales más fanáticos y embrutecidos serán los que lleguen más altos en la estructura militar. Los represores, torturadores serán los próximos ministros de la Defensa.

Una bofetada más contra los trabajadores civiles, se anuncia con descaro los insólitos aumentos de salarios para los miembros de la FANB, se han producido numerosas reacciones en el país; de parte de médicos, enfermeras, docentes, profesores universitarios, los pensionados de la tercera edad (que son más de 8 millones, si se paran harán temblar al régimen en segundos) funcionarios de los distintos organismos como es evidente, se preguntan por el privilegio concedido a los militares, y reclaman salarios semejantes que son indiscutible, vitales para la nación.

En un año, los miembros de la FANB han recibido aumentos aproximados: 2.400% recursos extraordinarios que han servido para pagar la lealtad al régimen causante de la mortandad y la destrucción del país. Además la carta de lealtad que le han hecho firmar a los uniformados: ascensos, aumentos que tienen como propósito apaciguar el malestar que existe en la FANB. Quizás el kit de la cuestión es que todo este paquete de medidas tiene como propósito evitar que el malestar siga creciendo. O, lo que está pasando es que en las FANB el remordimiento mayoritario esta imponiéndose, de que en Venezuela ya es tiempo de producirse un cambio político inmediato para salir de esta pesadilla.

Noticia realista que no se puede ocultar en Venezuela. El nuevo umbral de pobreza extrema es ganar menos de 1,90 dólares al día: ¿cómo se llega a esa cifra? El anterior indicador, 1,25 dólares queda desplazado por esta nueva referencia que se hace con datos recogidos en 2011. La cifra se consigue con una tasa de cambio que obtiene los precios en Paridad de Poder Adquisitivo para reducir las distorsiones entre países y monedas locales

El Banco Mundial publicó una exhaustiva revisión de la situación de la pobreza extrema en el mundo. Revisó el último indicador que medía el límite bajo el cual se considera que una persona es pobre, desde la anterior cifra de 1,25 dólares, al elevarla a 1,90 dólares. El cambio es significativo, ya que no se hacía desde 2005. Y la pregunta es casi evidente: ¿cómo se sitúa esta frontera de la pobreza? ¿Quién se encarga de hacer el indicador? La cota de 1,90 dólares al día la fija el Banco Mundial, que es la organización internacional que tiene el encargo de lidiar con la pobreza por parte de los países (prácticamente todos los del mundo) que integran la institución. Pero lo hace recolectando datos de diversas instituciones.

Amigo lector, saque usted sus conclusiones con el dólar paralelo que circula por las calles de Venezuela, y lo compara con el salario mínimo que gana o recibe un trabajador o pensionado o profesor o enfermera, etc. con bolívares soberanos que están devaluados a la N potencia que no alcanza ni para comprar un litro de leche diario para alimentar a unos morochos recién nacidos e imposible alimentar una familia de cinco personas. El bolívar raquítico de Chávez desapareció como signo monetario en Venezuela, es una vergüenza y sin embargo el gobierno (BCV) sigue produciendo dinero inorgánico engañando a la población que se empobrece a la velocidad del sonido.

Noticia llorona de comunistas publicista, hambriadores de los pueblos del mundo: El excanciller de Ecuador, Ricardo Patiño, instó en el Foro de Sao Paulo, celebrado 16 de julio en La Habana, Cuba, a solidarizarse con los líderes progresistas y de izquierda latinoamericana que tienen una persecución política y judicial en su contra. Patiño manifestó que esta persecución afecta a los expresidentes izquierdistas de Brasil: Dilma Rousseff; y Luiz Inácio Lula da Silva, quien lleva cuatro meses preso por caso de corrupción injusta según Patiño; a Cristina Fernández de Argentina; y en Ecuador al ex mandatario Rafael Correa, y el ex vicepresidente Jorge Glas con los gancho puesto en una cárcel del Ecuador. Además “la cruzada de la derecha y las fuerzas imperiales” parecen tomar forma contra el presidente de Bolivia, Evo Morales, y contra el Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua desde el pasado 18 de abril cuando estalló una ola de manifestaciones de protesta contra el régimen de Ortega y la imposición de su esposa como vicepresidenta de la República. Esta situación de Nicaragua no la para nadie porque estudiantes, y pueblo están decididos a cambiar el régimen despótico de Daniel Ortega y su consorte.

Para seguir comentando “buenas y malas noticas”, es oportuno recordar: La sociedad venezolana debe ser vigilante, y denunciar prácticas delictivas para ayudar a combatir la corrupción, pero no es suficiente. Sólo los grandes fraudes dejan pistas. Sin embargo, la corrupción hormiga, igual que la extorsión y el cobro de comisiones, son invisibles y es la que tiene un impacto social demoledor, socava los valores morales de la colectividad, sobre todo en el núcleo de la familia, célula medular de toda sociedad.

En fin, hemos perdido el control de nuestra sociedad y de fiscalizar a la Administración Pública. La sociedad civil ha permitido que los corruptos y sus cómplices rompan la espina dorsal del sistema democrático, que es la separación de poderes y el control por parte de servidores públicos calificados, honrados e independientes.

Noticia peligrosa: Venezuela, país miembro fundador de la Opep, tuvo durante decenas de años un papel muy influyente dentro de la organización, por su poderosa producción petrolera y su profundo conocimiento de los mercados petroleros mundiales. Pero eso quedó atrás con el socialismo del siglo XXI, que destruyó a Pdvsa, una empresa chatarrizada, con el personal técnico en fuga, sobreendeudada, en mora financiera, comercial y con activos en el exterior confiscados e hipotecados. Hoy apenas produce el 4% del total de la Opep. Cada día el país recibe menos divisas, porque gran parte de su producción actual y futura está hipotecada por el repago a préstamos a países como China, India y Rusia. Otra parte la destina, a precios irrisorios, al mercado interno y la otra la destina a la venta de crudo subsidiado a los subscriptores del acuerdo Petrocaribe. Entonces la producción que le genera ingresos es menor a 500 kbpd, principalmente el que vende, paradójicamente, a los refinadores de Estados Unidos. En consecuencia, Estados Unidos emitió este jueves 19 de julio una excepción a las sanciones sobre los bonos venezolanos para permitir que los tenedores del papel Pdvsa 2020 puedan reclamar el cobro de su garantía (la mitad de las acciones de Citgo) en caso de que el gobierno de Nicolás Maduro incumpla con los pagos, reseña BancayNegocios.com

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) publicó la “licencia número 5” que autoriza a los ciudadanos o empresas estadounidenses que tengan en su poder el bono Pdvsa 2020 exigir el colateral de ese instrumento (50,1% de las acciones de Citgo) en caso de que se incumpla el pago, acción que estaba prohibida de acuerdo con los términos de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump firmada en mayo pasado. ¡Ojala! no suceda. Primero los intereses de los venezolanos.

Buena noticia: por fin se han decidido los amigos de la tercera edad con cierre de avenidas y posible toma de Bancos (públicos y privados) a nivel nacional por no recibir completo el pago en efectivo de la miserable pensión de vejez que se traduce en repetida humillación a la dignidad humana. Que no alcanza para comprar medio cartón de huevos ni aspirinas para aliviar el dolor de cabeza que produce la tortura de truhanes del régimen de Maduro y los gorilas militares. Están hediondos a presidio hasta la eternidad por la justicia divina.

El nivel de conflictividad cada vez es mayor, no es solo un enfrentamiento entre oposición y gobierno, sino el pueblo contra el gobierno, los venezolanos han sido subestimados en su capacidad de aguante, y ahora sí han decidido salir a las calles de manera espontánea pero organizada, a exigir al gobierno de Nicolás Maduro la prestación de los servicios públicos, alimentos, dotación para hospitales, pago de pensiones en efectivo y sueldos nivelados, homologados según el ritmo de la hiperinflación y devaluación del bolívar.

¡Llegó la hora de buenas noticias! Cambio de poder político, estabilidad económica y paz social.

Así de las cosa

