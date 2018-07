Habitantes de Petare hacen cola por 12 horas para conseguir gas

Oleg Kostko / video: TVVenezuela / 30 jul 2018.- Residentes del barrio Julian Blanco de Petare deben realizar cola durante horas para poder obtener una bombona de gas pese a que en ocasiones el surtidor del mismo no suele llegar desde hace un mes.

“Nosotros aquí nos venimos a las seis de la mañana y nos vamos a las cinco de la tarde, todo el día sin comer ni beber agua, esperando el gas a ver si pasa o no pasa”, declaró un petareño a TVVenezuela. Otro residente de la mencionada comunidad dijo que el camión surtidor “no tiene horario fijo cuando pasa, a veces que pasa no pasa aquí”.

La misma situación la viven los pobladores de otras comunidades petareñas como La Dolorita, Las Margaritas Vista Hermosa Y Nazareno. Asimismo denunciaron que la escasez de gas en Petare ha dado pie a la reventa con un alto sobreprecio de bombonas.

Los residentes de Petare le exigieron al alcalde de la entidad, José Vicente Rangel Ávalos emplazar a Pdvsa para que se encargue de las fallas en el suministro de gas.

“No sabemos qué está pasando el país va de atrás para atrás ya no sabemos qué hacer, el gas no llega no hay servicio de ninguna clase prácticamente” declaró otro de los habitantes del sector.

Los vecinos también se quejaron del problema de agua en el muni9cipio. Sin embargo, declararon a TVVenezuela que de no ver una protesta solución al problema de gas en la ciudad realizarán acciones de calle.

