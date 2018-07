Gustavo Petro: Renuncia de Álvaro Uribe es para evadir las investigaciones

Oleg Kostko / 24 jul 2018.- El dirigente político colombiano y excandidato presidencial, Gustavo Petro aseveró este martes que la renuncia del senador colombiano y expresidente de la nación neogranadina Álvaro Uribe Vélez es para evadir las investigaciones en su contra.

“La renuncia de Alvaro Uribe al senado es para evadir investigación. El hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas, Juan Monsalve, lo acusa de asesinato y, tratando de variar la declaración, Uribe manipuló criminalmente testigos”, aseveró Petro en su cuenta de Twitter.

Luego de que se conociera que la Corte Suprema de Colombia lo investigaría por presuntamente estar incurso en el delito de soborno, fraude y de “impedir a su defensa interferir con las tareas de la Cámara Alta” Uribe detalló que renunciaría a su cargo como senador para que su defensa no interfiriera con sus tareas en el senado colombiano.

“La Corte Suprema me llama a indagatoria, no me oyeron previamente, me siento moralmente impedido para ser senador, enviaré mi carta de renuncia para que mi defensa no interfiera con las tareas del Senado”, escribió Uribe en su Twitter.

