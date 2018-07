Gustavo Mujica: Fuerzas opositoras deben jugarle limpio al país

Enrique Meléndez / 29 jul 2018.- Gustavo Mujica, coordinador del nuevo movimiento Izquierda Democrática (ID), y dirigente del Frente Amplio (capítulo Caracas), hace un llamado a la dirigencia opositora para recomponer la unidad; así como a jugarle limpio al país por encima de los intereses personalistas y grupales.

¿Qué diferencias hay entre el Frente Amplio (FA) y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD)?

-Que yo sepa esa materia no se ha discutido en el seno del FA; pero a mi entender el FA y la MUD son aliados. Forman parte, a su vez, de esa idea de fomentar un vasto movimiento de unidad nacional de todas las fuerzas opositoras. Ahora, en cuanto a divergencias, es como normal que en el campo democrático, incluso, dentro de la MUD las haya; pues allí hay partidos e individualidades, que tienen puntos de vista diferentes.

-Por lo demás, eso no impide que esas divergencias produzcan coincidencias de criterios. Es más, yo creo que la gran virtud del FA es que es capaz de pasar por encima de las diferencias de los proyectos particulares de los partidos o de las individualidades. Se trata de prefigurar la nueva democracia, y en la cual las divergencias naturales normales se discutan de manera democrática y se logren los consensos necesarios, que están planteados en función de los intereses reales del país.

-Lo que son las diferencias, éstas se tienen que poner a un lado. No hay ninguna razón, para que los distintos factores, que forman parte de la oposición real, se pongan de acuerdo en lo fundamental, como es el de luchar por salir de esta tragedia nacional, esta crisis económica, y regresar a la vía democrática, concebida en nuestra Constitución.

-De modo que, para volver a tu pregunta, yo creo que, existiendo algunas diferencias, eso no es obstáculo, para trabajar juntos por esta Venezuela, sobre todo, para restituirle a las nuevas generaciones su futuro; porque no es que la gente se está yendo por gusto del país, como lo hace ver la vicepresidenta Delcy Rodríguez; no, es que están huyendo de este vía crucis que estamos padeciendo.

-Nosotros no vemos con buenos ojos el hecho de que se marchen; el problema es que hoy en día están, prácticamente, canceladas las condiciones de bienestar de la vida. Tú no puedes andar por la calle libremente. Tú no obtienes ingresos económicos que te permitan tener un nivel de vida digno. Una pareja de recién casados no puede hacer proyectos para tener una vivienda, un vehículo. Todas las oportunidades de una existencia sana están canceladas en este país. Porque el gran logro de esta revolución es igualarnos en la miseria; mientras los gobernantes están igualados en la riqueza.

-Entonces, hablo yo, en lo particular, que soy dirigente de ID, un partido que está en etapa fundacional, pero radicalmente democrático; integrado por gente que viene del Movimiento al Socialismo en su mayoría, aunque hay gente que viene de otros sectores del izquierda, así como de sectores, que no han tenido militancia política, creo que el gran reto es aprender a vivir en democracia y saber procesar las diferencias. Sobre todo, jugarle limpio al país, y sobreponerse a los intereses personalistas y grupales.

¿Ustedes están dispuestos a hablar con Acción Democrática, en vista de que este partido se salió de la MUD?

-Cuando se habla de AD, hay que valorar seriamente lo que este partido ha significado en la vida política de este país. AD es una de las organizaciones fundadoras de nuestra democracia. Por AD pasaron figuras, que pudiéramos decir, legendarias, empezando por su fundador, Rómulo Betancourt; luego las que cayeron durante la resistencia, que se suscitó durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, como Antonio Pinto Salinas, Alberto Carnevalli, Leonardo Ruiz Pineda.

-En segundo lugar, fue un partido con una dirigencia que se comprometió a consolidar el progreso de Venezuela durante la época de lo que se ha dado en llamar la República civil. Ahora, en este momento no entendemos por qué la cúpula de AD tomó la decisión de salirse de la MUD. La respetamos.

-Pero nosotros a propósito del planteamiento de construir, urgentemente, un gran movimiento de unidad nacional, tenemos que considerar, seriamente, si a ese movimiento se incorporan líderes sociales, gremiales, vecinales; que, aunque militen en AD, y la cúpula de AD diga que no está en la unidad, son gente que pueden ofrecer sus aportes; porque tienen experiencia, luego de una larga trayectoria en el terreno de los avatares políticos.

-De modo que yo diría que frente a AD hay que sostener un planteamiento muy serio, democrático, y por qué no, es posible que con este partido, si las razones que dice tener, para haberse ido de la MUD, se superan, entonces hay que reestructurar la unidad; hay que repensarla; hay que llenarla de contenido; de manera que la unidad tenga sentido.

¿Ustedes han sostenido conversaciones con la gente que se ha agrupado alrededor de Soy Venezuela?

-Igualmente, así como le damos esa consideración especial a AD; pensamos que Soy Venezuela constituye un proyecto nuevo muy interesante, y que tiene al frente a una mujer extraordinaria, valiente, audaz, con mucho coraje; a lo mejor muy radical en algunas consideraciones; pero forma parte de las reservas democráticas de este país, como es María Corina Machado.

-De manera que yo creo que hay que sentarse a conversar seriamente con la gente de Soy Venezuela; porque sabemos que MCM es una demócrata; una mujer que quiere a su país, y que está desarrollando una lucha a su manera. Nosotros no tenemos desencuentros con ello, en lo que atañe a las luchas, que estamos librando por las mismas razones que tenemos nosotros: recuperar la democracia, transformar este país.

¿El FA se ha reunido con el Episcopado?

-Casualmente, el pasado jueves el capítulo del FA de Caracas se reunió con el Episcopado. Llevamos un documento en el que expresamos, primero, nuestro reconocimiento a la Iglesia por el papel, que está desempeñando en este documento; por sus pronunciamientos, que están llenos de mucha sabiduría, de mucha fe, de mucha esperanza; sobre todo, porque se trata de pronunciamientos; que colocan, en primer lugar, al pueblo. En esa reunión acordamos trabajar juntos, en aquellos temas, que están planteados, para ayudar al país a salir de esta pesadilla.

Henri Falcón ha dicho que él habla, cotidianamente, con Ramos Allup y con Henrique Capriles. ¿También el suele hablar con la dirigencia del FA?

-No, por lo menos, con nosotros los del capítulo Caracas del FA, Henri Falcón no ha hablado. Pero, además, es justo reconocer que alguna gente, que lo acompaña, está tiene representación en el FA. Ahora, ya que ellos han decidido conformar una nueva plataforma, no sé cuál va a ser la decisión final de esos dirigentes, que han estado participando con nosotros.

-En todo caso, esa es una decisión, que corresponde tomar a ellos: si se van a mantener en el FA o se pliegan a esa nueva agrupación. Yo creo, y me atrevo a decir con todo respeto a los amigos que tenemos en Concertación por el Cambio, que este no es el momento, para estimular divisiones en el campo de la oposición; pues nosotros debemos entender que, por encima de las diferencias, debemos concentrarnos, y darle al país una alternativa democrática amplia, unitaria.

-Yo no niego que el esfuerzo que está haciendo la agrupación Concertación por el Cambio puede ser muy respetable. Pero eso es visto por muchos sectores del país como un mecanismo de división de la oposición, y el único que gana, y eso lo debe tener bien claro esa dirigencia, que está con Falcón, con la división de la oposición, es el gobierno.

vaya al foro

Etiquetas: AD | Frente Amplio | Gustavo Mujica | MUD | Soy Venezuela