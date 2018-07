José Guerra: Temo que para el 4 de agosto no circule ni el cono monetario viejo ni el nuevo

Betsy Alvarado V. / 25 jul 2018.- El diputado a la Asamblea Nacional, José Guerra, manifestó este martes su preocupación sobre la entrada en vigencia del nuevo cono monetario prevista por el Gobierno para el 4 de agosto debido a que faltando seis días para la reconversión, el Banco Central de Venezuela no ha recibido un solo ejemplar de los nuevos billetes, aseguró.

“El temor que tengo yo es que llegada la fecha no tengamos el cono monetario viejo ni el cono monetario nuevo”, dijo en entrevista para VPI tras recordar lo sucedido en el 2016 cuando el Gobierno decidió sacar todos los billetes de Bs 100.

“Hoy estamos a 25 (de julio) faltan seis días hábiles para que implementen el nuevo cono monetario y todo indica que van a posponerlo porque hasta ahora la banca distribuidora de los billetes no ha recibido un solo ejemplar de los nuevos billetes y al no recibirlos los cajeros electrónicos no se pueden calibrar y si no se pueden calibrar no pueden reconocer los billetes y si no pueden reconocer los billetes no pueden dispensar los billetes, aparte que los cajeros y los bancos fueron reducidos de manera importante”, agregó.

Lea más: Ronald Balza: Imposible la reconversión monetaria para el 4 de agosto

Guerra advirtió que ante este escenario los venezolanos no pueden hacer nada para protegerse, solo un 15 por ciento de los ciudadanos que reciben remesas, dinero en dólares.

En este contexto, pidió al Gobierno que informe sobre el tema. “Que diga la verdad porque los rumores que están corriendo es que lo van a posponer y le van a sacar tres ceros más (…) los seis ceros es lo correcto pero eso tiene que hacerse con tiempo”.

Con respecto a la hiperinflación dijo que “ya la hiperinflación en Venezuela lleva 8 meses porque comenzó en octubre y no se sabe cuánto va a durar; lo que si sabe es que el ritmo que lleva el aumento de los precios claramente va a llegar (la hiperinflación) al 1.200.000 %, de eso no hay dudas”, sentenció.

Las últimas estimaciones del FMI revelan que este 2018 la inflación podría alcanzar el 1.000.000 % en Venezuela. El organismo también prevé una contracción de 18 % del Producto Interno Bruto en el país.

vaya al foro

Etiquetas: cono monetario | José Guera | reconversión monetaria