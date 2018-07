José Guerra: No se anunció ni una sola medida para bajar la hiperinflación

ND / 25 jun 2018.- El economista y diputado a la Asamblea Nacional, José Guerra, rechazó la decisión del presidente Nicolás Maduro de anclar el Bolívar Soberano al Petro. A su juicio los anuncios económicos del Jefe de Estado no van a funcionar, porque no tienen ninguna medida orientada a atacar la hiperinflación.

En el programa Pregunta Capriles, transmitido por RCR, Guerra dijo que “habrá que ver” si la prórroga de 16 días para la instalación del nuevo cono monetario, que ahora pasa a tener cinco ceros menos, según lo anunciado hoy por Nicolás Maduro, es suficiente.

Maduro le quita cinco ceros al bolívar y lo ancla al Petro

En ese sentido explicó que “la persona que gana el salario mínimo, que son 5.200.000, pasaría a ganar 52 bolívares “; y “los pensionados, que ganan 4.800.000, pasarían a ganar 48 bolívares”.

“Ahora, hay otra circunstancia allí que no está clara, que es que presentaron los billetes, pero son los billetes del cono con los tres ceros menos, no los billetes con los cinco ceros menos. Entonces habrá que ver cómo va a ser la implementación en los hechos de este cono monetario nuevo”, precisó.

Puso como ejemplo el transporte colectivo, que actualmente cuesta 20.000 bolívares y con el nuevo cono monetario de cinco ceros menos pasará a costar 0,20; es decir 20 céntimos, y la moneda menor es de 50 céntimos.

“Y cómo pago el transporte entonces, si no hay monedas de 0,20 sino de 0,50. Eso quiere decir que pueden elevar el transporte a 50.000 para que quede entonces en 0,50 para que se pueda pagar con la moneda que ellos mismos presentaron hoy… Pero hay otros bienes que no se van a poder cobrar, por ejemplo, la gasolina, la electricidad, la telefonía fija, el agua, el aseo urbano”, detalló.

El anclaje al Petro

Entre los anuncios que dio el presidente Nicolás Maduro, aparte de la eliminación de los cinco ceros, fue anclar el nuevo cono monetario al Petro, la criptomoneda venezolana.

“Anuncio que la reconversión monetaria basada en la recuperación de la prosperidad económica va a arrancar el próximo 20 de agosto, de manera definitiva, con la circulación del Bolívar Soberano. Un nuevo cono que va a tener una nueva modalidad de anclaje al Petro, la criptomoneda venezolana. Un nuevo sistema soberano para estabilizar y cambiar la vida financiera del país de manera radical”, manifestó el Primer Mandatario en cadena nacional.

Maduro firma proyecto de ley sobre ilícitos cambiarios

El parlamentario recordó que entre el año 1963 y 1982 el Bolívar estaba anclado al dólar. “¿Por qué se hace eso? Para que la inflación interna sea la misma inflación que tiene el país con el cual tú fijaste la moneda”, enfatizó.

El problema, indicó Guerra, es que al Petro “se le va a poner como garantía reservas petroleras del Bloque Ayacucho II por 29 mil millones de barriles de petróleo. Es decir, estas poniendo al Petro, que no existe, y le estás poniendo como garantía las reservas petroleras”, acotó.

“Pero aquí hay un detalle y es que de acuerdo con la Constitución y con la Ley de Hidrocarburos las reservas petroleras… son inalienables e inembargables y, por lo tanto, no pueden ser dadas como garantía. En consecuencia el gobierno, tratando de darle soporte al Petro, está cometiendo un acto ilegal que es dar las reservas en garantía”, advirtió.

Finalmente aseguró que las medidas de hoy carecen de sentido. “Y escríbanlo ahorita: esto no va a funcionar y lo que vamos a ver es un bolívar debilitado porque en el cuerpo de medidas que se anunció hoy no hay una sola para bajar la hiperinflación”.

