Grisanti: Medidas de Maduro mejoran formas de pago pero no combaten la inflación

Betsy Alvarado V. / 26 jul 2018.- El director de la firma Ecoanalítica, Alejandro Grisanti, dijo este jueves que las medidas económicas anunciadas el miércoles por el presidente Nicolás Maduro, en las que se incluye la eliminación de cinco ceros a la moneda, pudiera mejorar las formas de pago, pero a su juicio, no combaten la hiperinflación que atraviesa el país.

“Con los anuncios de Maduro puede haber una mejora en las formas de pago, pero no hubo ninguna medida para combatir la inflación del país. Es un gobierno que gasta mucho más que sus ingresos”, expresó en entrevista para VPI.

El Fondo Monetario Internacional informó recientemente que el país podría cerrar el años con una hiperindlación 1.000.000 por ciento, por lo que Grisanti asegura que “si mantenemos la hiperinflación como continúa subiendo, esos billetes (del nuevo cono monetario) no durarán más de nueve meses en circulación. Lo fundamental y que no veo intención de hacer es superar la hiperinflación”, dijo.

Maduro también dijo durante su alocución que el nuevo cono monetario estará anclado al Petro, pero para el economista Grisanti “el Petro es algo que no existe, aquí no habrá ningún anclaje”.

#AlAire Alejandro Grisanti, economista: “El Petro es algo que no existe, aquí no habrá ningún anclaje. Lo más importante de ayer es lo que no se anunció y tiene que ver con los ilícitos cambiarios” . #26Jul ¡Conéctate ya! https://t.co/XwNYNaHugg pic.twitter.com/XUqZO50VvW

