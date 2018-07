Gómez: Familias afectadas por desplome de carretera en Táchira no serán reubicadas

Betsy Alvarado V. / 26 jul 2018.- La gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, informó este jueves que las once familias afectadas por el desplome de la carretera Rubio- San Cristóbal, en la vía del sector Santa Elena, no serían reubicadas en refugios ya que los mismos no están disponibles.

Durante una rueda de prensa realizada este jueves, la gobernadora dijo que las personas deberán dirigirse a casa de familiares o amigos, según destacó el periodista Obeysser Prada en su cuenta de Twitter.

La máxima autoridad regional también sostiene que no podrá intervenir con maquinaria en sector Santa Elena para recuperar la vialidad, hasta tanto no cesen las lluvias. Denuncia que no tiene recursos para mejorar vías alternas porque el Gobierno Nacional no envía recursos solicitados,

Por su parte, el director de Protección Civil Táchira, Ronald Zerpa, dijo que actualmente al menos 500 viviendas se encuentran en alto riesgo en Santa Elena, debido a que el terreno en donde se encuentran es inestable.

Lea más: Fuertes lluvias produjeron colapso de carretera de Santa Elena en Táchira

#Tachira 11 familias del sector Santa Elena, Mcpio San Cristóbal no serían reubicadas en refugios ya que no están disponibles, ellos deben ir a familiares o amigos, sentencia la gobernador @laidygomezf #26Jul @ReporteYa pic.twitter.com/6WTK4V1pOP — Obeysser Prada T (@ObeysserPrada) 26 de julio de 2018

#Tachira Gobernadora sostiene que no podrá intervenir con maquinaria en sector Santa Elena para recuperar la vialidad, hasta tanto no cesen las lluvias. Denuncia que no tiene recursos para mejorar vías alternas porque Gob Nacional no envía recursos solicitados #26Jul @ReporteYa — Obeysser Prada T (@ObeysserPrada) 26 de julio de 2018

#Tachira Al menos 500 viviendas se encuentran en alto riesgo en Santa Elena, Mcpio San Cristóbal, debido a que el terreno en donde se encuentran es inestable, informa Ronald Zerpa, Director de @PCsancristobal #26Jul @ReporteYa pic.twitter.com/IaIpxP9nps — Obeysser Prada T (@ObeysserPrada) 26 de julio de 2018

vaya al foro

Etiquetas: Laidy Gómez | Santa Elena | Táchira