¿Por qué llegamos a esto?

¡Amigo!, luego de leer unas notas sobre un joven de 15 años, que decía tener dos nombres y un apellido, que como todos los jóvenes también tenía un apodo “El pichurro”, fíjate, así como tu vaca vieja.

-¡Si claro!, ¿debe ser que tu no tenias apodo?

-¿José, a qué edad te colocaron ese sobrenombre, “Vaca vieja”? Bueno, eso ya no importa, lo que quería comentarte Vaca Vieja, es que la nota del periodista decía que a los amigos o compañeros del “pichurro” se los habían matado. En cambio, nosotros, que somos 34 años mayores que él, crecimos con todos nuestros compañeros de generación, inclusive entre mezclados con otras y no recuerdo sino la pérdida de uno o dos amigos por accidente de tránsito, nunca por violencia. El Joven decía que una señora le había regalado un casco para guerrear y otra persona le había dado un par de zapatos y realmente el joven no sabía cuál era su talla. ¡Qué tristeza me da eso, Vaca Vieja!

– ¡Que vaina Gabriel!, jóvenes como de la edad de “Neomar” peleando y ¿la nuestra qué?, cada quién trabajando como puede, surfeando la ola de la hiperinflación, en lo suyo propio, sobreviviendo con su familia, sin mirar para los lados, para no involucrase. Pidiendo a Dios que no lo alcance una desgracia. ¿Por qué llegamos a esto como sociedad?

– Mira vaca vieja, pasa con todas las generaciones, nos afecta a todos “los de adentro y los de afuera”. Yo creo que fueron muchas cosas, errores y situaciones cometidas por una y otra generación que se acumularon, como una especie de bola de nieve y si a esto le sumas la degradación de los valores que como sociedad, no debimos haber permitido, pues el resultado es esto, lo que vemos, un país donde las libertades cada vez son menos, un sistema político que desde antes de que se montara el intergaláctico, ya no había credibilidad ni en los partidos, ni el sistema.

– Gabriel, ¿Entonces teníamos libertades?

-¡Ah, se me paso decírtelo Vaca Vieja!

En materia de “Libertades”, este es más o menos el concepto que se maneja a nivel mundial. “Los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC)”, son nuestros derechos como seres humanos relativos a nuestra condición social y económicas básicas necesarias para una vida y hablan de cuestiones tan básicas como el trabajo, la seguridad social, la salud, la educación, la alimentación, el agua, la vivienda, un medio ambiente adecuado y la cultura. Por eso, cuando te reducen esas libertades sientes que pisotean tu dignidad y tu libertad y a todo gobierno que reduce esas libertades oprimiendo al pueblo se les llama “Tirano”.

-¿Entonces, que hacemos?

– Yo soy del criterio, que todo lo que esta fraccionado hay que unirlo. Empezando por nosotros como Sociedad. Te lo voy a decir, como se lo escuche recientemente decir, a una periodista de la otrora canal de noticias Globovisión: “Tenemos más coincidencias que diferencias”.

-Ciertamente Gabriel. A todos nos afecta esa porción de libertades que nos han quitado, sea económica o socialmente. No hay una familia que no se vea afectado por la dictadura. Amigos que ya no están con nosotros físicamente, unos se fueron prematuramente por falta de alimentación adecuada, atención médica o medicamentos y otros simplemente porque emigraron.

-Así es Vaca Vieja, además ya una gran cantidad de personas han comprendido la responsabilidad de los cambios políticos y también han clamado a Dios, tal y como la Biblia indica en el libro 2 de Crónicas, capitulo 7, versículo 14, el cual dice: “Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra”.

Entonces, aunque aun veamos al tirano y su organización delincuencial en el poder. Hay que actuar coherentemente como sociedad civil y pensar en cómo reconstruimos y hacemos posible “Una sola Venezuela”, con la participación de todos “los de adentro y los de afuera”.

