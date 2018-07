Aquí se fue la luz

Es bien seria la situación por la cual estamos pasando los zulianos debido a las fallas en el suministro de la energía eléctrica. Toda una región que sufre las consecuencias de la falta de inversión y mantenimiento casi absolutas en los últimos 18 años por parte del gobierno socialista de Venezuela.

Es terrible la crítica situación que padecemos los zulianos, quienes nos vemos obligados aguantar hasta un día y largas horas durante largos meses sin el servicio eléctrico y ningúna autoridad municipal, regional y nacional, dan soluciones, ni repuestas concretas a la población para la solución de ésta crísis, con temperaturas que pueden pasar de los 40° C. Es algo difícil de describir, bien dificil para sobrevivir en medio de la crísis humanitaria que vivimos.

El problema de la luz en Venezuela no es nuevo. Expertos en la materia han venido haciendo las advertencias desde ya hace unos años atrás. La corrupción, la desidia, la desinversión, la falta de mantenimiento, la falta de atención, la soberbia, y la ineficiencia del gobierno destruyeron el sistema eléctrico nacional y nos han dejado prácticamente a oscuras a más de 12 millones de venezolanos.

Ya el gobierno ha tenido que admitir que está frente a una crísis de inmensas dimensiones. Ya no hay excusas que dar, ni a quién trasladarle su responsabilidad. se agotaron todas las excusas; animales que se comian los cables, sabotajes, vandalismo de ultraderecha, conspiraciones imperiales. Lo único cierto es que no hay generación de energía y esa es la única y verdadera razón por la cual los Zulianos estamos viviendo este calvario.

La improvisación es el día a día con el tema. Cronogramas de racionamiento van y vienen pero no se cumplen. Si usted está en un bloque del cronograma de racionamiento, dónde le indican la suspensión del servicio por ejemplo de 11:00 am a 4:00 p.m., cuente seguro que se quedará sin luz de 11:00 p.m. hasta 6:00 a.m, y sí le dicen que el racionamiento serán de 4 horas, pues anote y prepárese porque lo más probable es que sea de 10, 12 o quién sabe cuántas horas más.

No existe capacidad de respuesta por parte del gobierno nacional, ni regional, ni municipal para solucionar este problema. Pero lo más grave es que pareciera que tampoco existe la voluntad política para hacerlo.

En el Zulia, todos los que luchamos por un cambio democrático en Venezuela, de los distintos sectores de la oposición nos estamos integrando para continuar unidos marchando y exigiendo solución a ésta tragedia que estamos viviendo.

Ahora bien, las pocas horas que la población recibe electricidad, las subidas y bajadas abruptas del voltaje se producen unas 30 veces por día, quemando los equipos electrodomésticos de las familias, alimentos que se descomponen en las neveras de las casas y en las cavas de los establecimientos comerciales, puntos de pago que no funcionan, (sumado a la escasez de efectivo) bancos, comercios, industrias, centros comerciales cerrados, pérdidas multimillonarias por la falta de suministro eléctrico, cirujanos que tienen que terminar una cirugía con la luz de sus teléfonos celulares; agua potable no hay, porque los apagones queman las bombas públicas. Y quienes compran plantas eléctricas, no consiguen combustible para encenderlas, porque se lo llevan de contrabando. Como progresa una región así, como prospera un país en estas condiciones. ¿Les importa ésto a los señores del gobierno..?, sencillamente NO. Se burlan del pueblo.

El relato es triste, de gente trasnochada, que tienen que ir a su trabajo sin dormir, niños que tienen que asistir a clase cayéndose del sueño, amas de casa que no pueden atender ni la más mínima de sus tareas, nuestros enfermos padeciendo por el calor y así podría ir sumándole dolor tras dolor a este crimen, que es tener a una poblaciones castigada y torturada sin luz, en medio de una profunda crísis humanitaria. No es justo, ni humanista tampoco. No sé si esta última palabra les recuerde algo a los señores de la involución.

Solo los Zulianos unidos y el País unido podemos demandar las soluciones que necesitamos para librarnos de este calvario. No estamos pidiendo ningún favor, es un derecho del pueblo y el gobierno está en la obligacion de dar la cara y resolver esta terrible situación.

