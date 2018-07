Freddy Ceballos: La escasez de medicinas la estamos pagando con vidas humanas

ND / 27 jul 2018.- El presidente de la Federación Farmaceútica Venezolana, Freddy Ceballos, calificó de sumamente crítica la situación de medicamentos en el país.

Así lo dijo en Primera Página por Globovisión cuando la moderadora Esteninf Olivares le preguntó sobre el tema.

“Esto es, quizás, el llegadero. Ya llegamos donde era inevitable llegar. La situación que está viviendo el país es una situación de hambre, de muerte. Es que aquí se está pagando con vidas humanas las malas políticas públicas en materia de salud. Una situación sumamente crítica. No hay medicamentos, sobre todo la parte pública”, dijo.

“Los pacientes de VIH-Sida les han llegado algunos medicamentos; pero si tú me vas a los pacientes de Parkinson, no tienen medicamento; tengo que hacer honor a los pacientes de Esclerosis Múltiple del estado Aragua que me han dicho, por favor, Freddy, habla de los problemas que tenemos; si vamos a Hemofilia, no hay medicamentos… ni siquiera hay profilaxis, tienen alrededor de 43 personas que han muerto, entre ellos el 50% más o menos de niños que han muerto desde el año 2016; si vamos a los pacientes de cáncer, los mismos médicos nos ha dicho a nosotros, mira, el que quiera salvar su vida con la patología cáncer tiene que irse del país o traer los medicamentos”.

Más en minutos…

vaya al foro

Etiquetas: cáncer | Freddy Ceballos | medicinas