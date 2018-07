Freddy Bernal responde: Yo estoy resteado con Maduro hasta la muerte

Jhoan Meléndez / 25 jul 2018.- El coordinador de los Clap, Freddy Bernal, afirmó este miércoles que “la derecha quiere ponerlo como desleal a la revolución”, y que siempre ha sido fiel al proceso de Nicolás Maduro, como lo fue con el de Hugo Chávez.

”La derecha maltrecha, la que controla los grandes medios de información, quiere ahora ponerme a mí como un desleal a la revolución, quiere ponerme ahora a mí que yo quiero saltar la talanquera, que estoy siendo disidente del presidente, Nicolás Maduro, pues aprovecho para decirles que me importa un pito los aplausos de la derecha, yo no necesito tarima ni aplausos de la derecha maltrecha, ni nacional ni internacional”, declaró Bernal en un acto de juramentación en el estado Zulia.

”Vayan a aplaudirle a quien les de la gana (…) este hombre se ha resteado con Chávez y con Maduro hasta la muerte, en defensa del socialismo, la revolución, la patria y nuestro pueblo”, concluyó.

Bernal declaró el pasado lunes que sentía “vergüenza, hemos perdido incluso hasta la gobernabilidad. Hay que decirlo. Y somos responsables de ello. No es responsable la cuarta república, no. No es responsable Carlos Andrés Pérez, no. Somos responsables nosotros porque tenemos 19 años en revolución, y ya somos responsables de lo bueno y de lo malo en este país”.

