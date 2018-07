Florido: Lo que no dijo Maduro es que la gasolina aumentará automáticamente

ND / 26 jun 2018.- El diputado Luis Florido aseguró este miércoles que la reconversión monetaria anunciada por Nicolás Maduro, que ahora le quita cinco ceros a la moneda, traerá consigo un aumento del combustible.

“Lo que no dijo Maduro es que la gasolina automáticamente se aumentará a partir del 22 de agosto con la reconversión monetaria”, escribió Florido en Twitter.

Ayer el presidente Maduro informó una serie de anuncios y el más relevante fue la decisión de no quitar tres ceros sino cinco a la nueva moneda, el Bolívar Soberano, que comenzará a circular a partir del 20 de agosto, y estará anclada a la criptomoneda Petro.

“Anuncio que la reconversión monetaria basada en la recuperación de la prosperidad económica va a arrancar el próximo 20 de agosto, de manera definitiva, con la circulación del Bolívar Soberano. Un nuevo cono que va a tener una nueva modalidad de anclaje al Petro, la criptomoneda venezolana. Un nuevo sistema soberano para estabilizar y cambiar la vida financiera del país de manera radical”, manifestó el Jefe de Estado en cadena nacional.

Según Florido, de los anuncios económicos de Maduro se desprenden dos lecturas: “1. Evidencia el fracaso del modelo del socialismo del siglo XXI que hoy reconoce fracasó” y “2. Demuestra debilidad política y erosión interna que puede tener un desenlace inesperado. Son anuncios a la defensiva”.

El economista José Guerra explicó que algunos bienes como el transporte y la gasolina aumentarán porque, de lo contrario, no van a poder pagarse. “”¿Y cómo pago el transporte entonces, si no hay monedas de 0,20 sino de 0,50? Eso quiere decir que pueden elevar el transporte a 50.000 para que quede entonces en 0,50 para que se pueda pagar con la moneda que ellos mismos presentaron hoy… Pero hay otros bienes que no se van a poder cobrar, por ejemplo, la gasolina, la electricidad, la telefonía fija, el agua, el aseo urbano”, detalló en un programa radial.

Etiquetas: gasolina | Luis Florido | Maduro | reconversión monetaria