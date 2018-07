Eurodiputada Becerra: A Venezuela la gobiernan incompetentes, estúpidos, corruptos y criminales

Jhoan Meléndez / 24 jul 2018.- La eurodiputada y vicepresidenta de la Subcomisión de los Derechos Humanos, Beatriz Becerra, calificó de “incompetentes, estúpidos, corruptos y criminales” a quienes gobiernan en Venezuela y tildó de “dictador” a Nicolás Maduro.

“Incompetentes, estúpidos, corruptos y criminales. Esto es lo que son la banda que hoy gobierna a Venezuela”, declaró Becerra en su cuenta de Twitter, en relación al estudio que prevé que la inflación en el país podría llegar al 1.000.000%.

La eurodiputada enfatizó que “con el salario mínimo no se puede comprar ni una lata de atún”. “La degeneración sucede cada día, cada minuto. El dinero ya no vale nada, los precios no significan nada, el PIB se desmorona. ¿Les suena muy abstracto todo esto? A ver si así se entiende mejor: con el salario mínimo mensual no se puede comprar una lata de atún”, manifestó.

De igual forma dijo que aunque el Jefe de Estado decrete aumento salarial, “no sirve de nada”. “El dictador Maduro lo sube, pero no sirve para nada porque la inflación está desbocada, y ellos dicen que es una conspiración (…) Una conspiración, sí, pero de ellos mismos, de su corrupción y su estupidez, una conspiración para mantener al pueblo en la miseria”, puntualizó.

