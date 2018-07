Elías Jaua al Psuv: Nadie puede satanizar a Jesús Faría

ND / 22 jul 2018.- Elías Jaua, en su rol de dirigente del Psuv, pidió no satanizar las propuestas del exministro Jesús Faría, asegurando que el país necesita estabilizar el precio de la divisa e iniciar un proceso de reactivación económica.

A continuación algunas de las ideas que tocó en el programa dominical de Carlos Croes por Televen:

Régimen cambiario. “Hay un debate y nadie puede satanizarlo. El compañero Jesús Faría aquí expresó una opinión y no se le puede satanizar por eso. Para eso es el congreso (del Psuv), para debatir. Veamos cúal es la realidad ahorita. ¿En verdad está vigente el control de cambio, sí o no? Y cómo hacemos para que efectivamente podamos estabilizar… el precio de la moneda y que definitivamente no nos lo fijen desde afuera, desde Cúcuta o desde cualquier página electrónica. Eso es fundamental. Dice Alí Rodríguez que el primer precio justo que hay que poner es el precio del dólar respecto al bolívar y eso impactaría en la estabilidad de precios. Eso es un tema central del debate”.

La producción. “Ese es otro tema central… Necesitamos una política de producción. Y allí hay que trabajar qué vamos a priorizar, cuáles son las áreas que vamos a levantar. Venezuela tiene un modesto pero importante aparato agrícola y agroindustrial, industrial, científico y tecnológico, que se expandió en la primera década de este siglo bajo el mandato del comandante Hugo Chávez. Vamos a aprovecharlo. Las divisas que tenemos, que son pocas, vamos a orientarlas para levantar la producción agrícola; la producción petroquímica; la producción de materiales básicos para la construcción. Es decir, un programa económico que logra el consenso de la sociedad en el marco de un clima de estabilidad política… puede en el corto plazo comenzar a estabilizar esta situación… y que nos devuelva la prosperidad económica”.

Renovación de las autoridades del Psuv. “El Partido Socialista unido de Venezuela le ha tocado atravesar cinco años desde la muerte del comandante Hugo Chávez, nuestro líder histórico y fundacional… pero ha llegado la hora de abrir los espacios de la renovación o relegitimación de los dirigentes… a través de la elección directa, secreta y universal”.

“O sea, tú quieres tabla rasa en toda la dirección…”, le comentó Croes.

“No. Yo no creo en eso para nada…. Yo lo que creo es que periodicamente… hat que consultarle a las bases si quieren que Elías Jaua siga siendo dirigente… Yo creo que es lo sano…”.

Etiquetas: control de cambio | Elías Jaua | Jesús Faría