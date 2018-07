Discurso de Bernal causa polémica: Mea culpa es una “ficción democrática”

Betsy Alvarado V. / 27 jul 2018.- Las declaraciones del protector del estado Táchira, Freddy Bernal, en las que asume que es responsabilidad de la revolución toda la crisis que vive el país, ha generado reacciones diversas, unos manifiestan respaldo mientras que otros solo expresan sus dudas.

La exdefensora del Pueblo Gabriela Ramírez dijo que el Gobierno mediante el Partido Socialista Unido de Venezuela hace una especie de “ficción democrática” para hacer creer a sus seguidores que tienen participación en las decisiones del país.

No obstante destacó que “implica un gran coraje expresar de manera pública todas estas críticas. Yo enaltezco estos gestos porque siempre es mejor tiempo para hablar, porque nosotros tenemos que encarar lo que está viviendo el país”, manifestó durante una entrevista ofrecida a la cadena radial Circuito Éxitos.

Sin embargo para María Bernardoni, ministra de Trabajo durante todo el Gobierno del expresidente Rafael Caldera, las declaraciones de Bernal asumiendo que es culpa del Gobierno todo lo que pasa en el país, generan ciertas dudas.

“Que se traerá entre manos Freddy Bernal cuando reconoce que esta tragedia es responsabilidad del régimen? Emular a Chávez con el “por ahora”, ha aprendido el pueblo a no dejarse engañar?”, alertó Bernardoni.

Por su parte, el editor de la revista Zeta, Rafael Poleo, aseguró que “abiertas criticas a la gestión administrativa de Maduro corren en el nivel medio y medio superior del chavismo”.

Para el miembro Frente Amplio Venezuela, Nicmer Evans, “un momento de lucidez que se agradece pero no expía sus responsabilidades”.

Freddy Bernal reconoció este domingo que la responsabilidad de la crisis que atraviesa el país es del Gobierno y de nadie más. “Somos responsables nosotros porque tenemos 19 años en revolución”, dijo.

“Me da hasta vergüenza, hemos perdido incluso hasta la gobernabilidad. Hay que decirlo. Y somos responsables de ello. No es responsable la cuarta república, no. No es responsable Carlos Andrés Pérez, no. Somos responsables nosotros porque tenemos 19 años en revolución, y ya somos responsables de lo bueno y de lo malo en este país”, sentenció Bernal.

Las declaraciones son las primeras de un alto funcionario del Gobierno y del partido oficialista que reconoce la responsabilidad del Ejecutivo en la grave crisis económica y social de Venezuela.

Expresiones como estas son indicadoras a nuestro juicio d la procesión oficial: Freddy Bernal, reconoce la responsabilidad del gobierno ante la grave crisis venezolana: “No es responsable la 4R, no es responsable CAP. Somos responsables nosotros, tenemos 19 años en revolución”. — guillermo manosalva (@guimanosalvagar) 23 de julio de 2018

Freddy Bernal contraría al jefe y asume que la revolución es la responsable del quiebre nacional. Earle Herrera asegura que la Constituyente es inútil. Jesús Faria dice que hay que abolir el control de cambio. Elias Jaua que hay que vencer el autoritarismo burocrático. — Gabriela del Mar (@gabrieladelmarp) 22 de julio de 2018

No es una reflexión, Freddy Bernal sabe lo que está pasando allá adentro y está claro que al final los cubanos los dejarán “guindados” a todos estos que fueron utilizados. — alex vallenilla (@alexvallenilla) 23 de julio de 2018

Quien le va a ceer a Freddi Bernal que despues de 20 años de saqueos y de generar miseria ahora esta dandose cuenta que esto es un desastre, una mia culpa para captar votos para la proxima estafa rlectoral.Todo es planificado. — nelson julian peraza (@PerazaNelson) 23 de julio de 2018

La tapa del frasco, el científico Freddy Bernal acaba de descubrir que ÉL junto a los corruptos del PSUV y el GOBIERNO, y los MILITARES son los responsables de la crisis del país después de 20 años de DESTRUCCIÓN, CORRUPCIÓN Y NARCOTRAFICO. Que inteligente es. — Carlos. E. G. (@CarlosEG3) 23 de julio de 2018

