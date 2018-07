Dip. Bracho: Se perdieron 120 mil millones de dólares con la excusa de mejorar el sistema eléctrico

María Ester Pacheco/ Foto: TvVenezuela / 25 jul 2018.-La diputada Nora Bracho, presidenta de la Comisión de Servicios de la Asamblea Nacional, denunció que “se han perdido 120 mil millones de dólares desde 2009 con la excusa de mejorar el sistema eléctrico”.

Las declaraciones fueron emitidas en rueda de prensa a propósito de la sesión de la Asamblea Nacional celebrada esta vez en el Zulia, en lo que Bracho consideró “no solo un acto de solidaridad, si no un acto de preocupación ante la gravísima crisis que estamos viviendo en nuestro estado”.

“Es una calamidad similar a una catástrofe natural” “no solamente padecemos los embates de no tener el servicio eléctrico, no tenemos tampoco gasolina, no tenemos puntos de venta, amén de la crisis del efectivo, no hay gas, no hay agua”, puntualizó la diputada.

“El Zulia llegó a tener el mejor servicio eléctrico del país, equiparable al de Barquisimeto, Caracas (…) unir los servicios públicos y los problemas del país en un solo ente centralizado, burocratizado; politizado, es la causa principal del fracaso del sistema eléctrico además de la corrupción”, sentenció Omar Barboza, presidente de la Asamblea Nacional.

“Toda la construcción del servicio eléctrico nacional, incluido el Guri, costó 40 mil millones de dólares y este gobierno ha dicho que ha gastado 120 mil millones de dólares”, afirmó Barboza.

vaya al foro

Etiquetas: agua | corrupción | LUZ | servicios | sistema eléctrico | sistema eléctrico nacional | Zulia