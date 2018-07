Diosdado Cabello: Los chavistas no somos mala gente ni perseguimos a nadie

ND / foto @Noticias24 / 21 jul 2018.- Así lo dijo el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, durante una actividad partidista en el estado Apure, a días de realizarse el IV congreso del partido.

“No hay nada más grande en un revolucionario, en una revolucionaria, que ser consecuente con sus ideas. Que ser consecuente con sus principios. Y miren que cuesta ser consecuente. Hay muchos factores, casi siempre externos… Yo a ustedes no los voy a enseñar a ser consecuentes pero sí es bueno mencionarlo porque hay gente que cede ante esas presiones”.

Cabello culpó a la dirigencia opositora de la falta de alimentos y medicinas. “Cuando la oposición venezolana se va por el mundo, los Julio Borges, los Ledezma, los Florido, a pedir sanciones contra Venezuela, a pedir invasiones contra Venezuela, a pedir canal humanitario contra Venezuela que al final solo es la entrada de mercenarios como tropa a nuestra país, en verdad están afectando a los chavistas pero también está afectando a los sectores opositores. Señor opositor, si usted va a una farmacia a comprar una medicina y no la consigue, no le eche la culpa a Maduro porque Maduro está haciendo muchos esfuerzos para traer las medicinas a Venezuela y nos bloquean las cuentas afuera. ¿Gracias a quién? Gracias a lo que ha pedido la dirigencia del sector opositor”.

Y remató: “Pero les vamos a hablar claro: nuestra propuesta es el socialismo… en la cual ellos tienen cabida. Todos. Está demostrado por los hechos que ellos tienen cabida… Señor clase media, señor opositor: usted que siente en este momento lo que está ocurriendo en la calle gracias a sus dirigentes, los invitamos a que se venga pa’ acá. Aquí estamos los chavistas, rodilla en tierra, no nos rendimos ante ninguna circunstancia, pero no somos mala gente. Nosotros no somos mala gente. Nosotros no perseguimos a nadie. Tendemos los brazos y tendemos nuestro corazón”.

Etiquetas: Cabello | Psuv