Corpoelec suspenderá servicio eléctrico en Nueva Esparta este domingo

Jhoan Meléndez / 26 jul 2018.- La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) anunció este jueves la interrupción del servicio eléctrico para este domingo en distintos sectores de Nueva Esparta. Los cortes pertenecen al mantenimiento de la subestación de La Asunción.

La información fue emitida por la compañía eléctrica en un nota de prensa, e indicó que los municipios afectados serán Arismendi, Manuel Placido Maneiro y Antolín del Campo, y aseguraron que se hará revisión de celdas, así como el mantenimiento de pórticos de dicha subestación.

Corpoelec anunció que entre las 5:00 a.m. y 7:00 a.m, y entre las 11:00 am y 1:00 pm, habrán cortes de 15 minutos en los sectores Colinas de Matasiete, Salamanca, Cocheima, Montaña Dorada, Crucero de Guacuco, Palosano, La Conga, Laberinto Tropical, Atamo Sur, Av. 31 de Julio, Las Tapias, El Chaure, El Rincón, La Estancia-Apecurero, El Limón, El Salado, La Fuente, La Curva de Pacho, Boquerón, Agua Miel, Flandes, La Polvorosa, Paraguachí, La Plaza, El Cardón, El Manantial, La Sabana del Cardón, Los Caobos, La Vega, y otros.

También estarán sin el servicio San Lorenzo, Los Cerritos, Planta de Tratamiento Los Cerritos, El Potrero, Las Piedras, La Sierra, La Guarina, El Toco, El Coco, Los Mereyes, Manzanillo, Porto Fino, Puerto Real, La Guacamaya, El Refugio Tropical, Playa Manzanillo, ambulatorio Manzanillo, La Uva, Loma de Guerra, entre otros tantos.

De igual forma se suspenderá el servicio desde las 6:30 am hasta las 11:30 am por el mismo espacio de tiempo en Av. Girardot, Radio Margarita, Av. Táchira, Cantarrana, El Copey, El Tamarindo, Santa Isabel, El Dique, Catedral de la Asunción, Teatro La Asunción, Salamanca, La Otra Banda, El Portachuelo, Tacarigua, San Sebastián, Los Listas, La Granja, El Guayabal, El Cementerio, y otras zonas.

vaya al foro

Etiquetas: Corpoelec | cortes de luz | nueva esparta