Conindustria: Medidas de Maduro son una payasada

Jhoan Meléndez / foto: VPItv / 26 jul 2018.- El presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, calificó como una “payasada” las medidas anunciadas este miércoles por el Jefe de Estado, asegurando que se debe desmontar y no modificar la ley de Ilícitos Cambiarios.

“Estos gobernantes carecen de credibilidad y capacidad para resolver algo, por lo que reitero que esas medidas son una payasada. Lo previsible es que habrá más inflación”, declaró al canal VPItv.

Olalquiaga también enfatizó que el Petro no existe. “El Petro no tiene valor comercial, por lo que no existe, así que ese anuncio no tiene ningún sentido y además está sancionado por Estados Unidos”, señaló.

De igual forma expresó que gracias al “desconocimiento y no consultar, dan patadas de ahogado con medidas que piensan que puede tener algún efecto”.

Por último aseguró que un cambio de gobernante traería un “período de crecimiento importante”.

“Lo que hay que hacer es soportar esta tormenta con la expectativa de que haya un cambio de gobernante, que de ser así, creo que vendrá un período de crecimiento importante”, concluyó.

Lea más: Dip. Guzmán: De aquí al 20 de agosto van a quitarle un cero más al bolívar

vaya al foro

Etiquetas: Conindustria | El Petro | nuevo cono monetario