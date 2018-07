Colapsado transporte público de Caracas tras apagón

Jhoan Meléndez / foto: @Rafadi27 / 31 jul 2018.- El apagón de hoy en Caracas ha generado malestar en los caraqueños al momento de trasladarse, debido a que ha propiciado que el Metro de Caracas este fuera de servicio, obligando a personas a desplazarse por las vías del metro.

Sumado a esto, está la escasez del transporte público, ya que los ciudadanos aseguran que les ha tocado esperar por horas para poder abordar una unidad de transporte y que aparte de esto han tenido que pagar Bs. 30.000 o más para poder trasladarse, según indica el canal TVVenezuela.

Una residente comenta que ha tenido que caminar y pagar hasta Bs. 80.000 desde Caricuao hasta Plaza Venezuela. “no he desayunado ni almorzado, estoy que me desmayo de la caminata (…) Esto no lo aguantamos”, precisó.

En las esquinas de Plaza Venezuela, el número de personas aumentaba a la espera del alguna unidad de transporte público ya en horas de la tarde.

“No pasa ni una camioneta, y las que pasan van llenas, además de que te cobran el pasaje sumamente costoso (…) Nunca pensé que iba a llegar a mi vejez en esta situación. Esperemos que Dios nos mire con ojos de piedad”, afirmó una transeúnte, quien expresó que le ha tocado desplazarse a pie.

En la estación de Bellas Artes lucía el mismo panorama con personas aglomeradas a la espera de alguna unidad, sin embargo las que transitaban ya iban abarrotadas de pasajeros.

“He tenido que esperar desde las 10:00 am, y esto es un abuso porque quieren cobrar Bs. 30 mil por estación y en este país no hay efectivo (…) Esto es una humillación lo que estamos viviendo. Es una guerra que tiene el Gobierno contra el pueblo”, sentenció una vecina mientras esperaba para poder abordar un autobús en Chacao.

Etiquetas: apagon | Metro de Caracas | transporte publico