Capriles: La gran pregunta es si el pueblo venezolano se resignó

ND / 29 jul 2018.- El excandidato presidente Henrique Capriles admitió la pérdida de liderazgo político de la oposición, asegurando que cada día crece más el sector de los que no creen ni en el Gobierno ni en la oposición.

Así lo dijo en el programa dominical de Carlos Croes por Televen cuando el moderador le preguntó sobre la crisis en la oposición.

“Frente a todo lo que ha ocurrido y al no haber podido lograr el cambio, obviamente eso trae una crisis. En el año 2016 vamos por el ejercicio de un derecho constitucional, el referéndum, y no se da porque el Gobierno lo impide antidemocráticamente, bueno, eso genera una frustración. Después el país se va a la calle a defender su derecho, y el Gobierno saca su peor cara, usar las armas para matar a la gente, para sostenerse en el poder. La gente no logra que la gente los oiga y que el país puede encausarse democraticamente, bueno, eso genera una frustración en la gente”.

Y siguió: “Por esto todo en Venezuela está en crisis, como la política que está en crisis… en lo que a mí respecta, mis esfuerzos van dirigidos a que la oposición pueda articularse, que todo el país que quiera cambio pueda articularse sin posiciones intransigentes, sin protagonismos absurdos, extemporáneos, y que podamos buscarla al país una solución democrática”.

“¿Tú crees”, le preguntó Croes, “que hay entusiasmo en los sectores adversos al Gobierno…?”

Pero Capriles lo interrumpió antes de terminar: “No, no hay entusiasmo. Ahí es donde está el reto nuestro”.

“¿Y por qué? ¿Será que la gente se pasó para el gobierno”, le comentó Croes.

“La gente no se pasó para el gobierno. El sector independiente del país cada días crece más, es la desconfianza hacia el Gobierno y hacia la oposición”.

“¿Están escépticos en este momento?”, intervino el moderador.

“Para mí la emergencia es que el país se haya resignado. Que el pueblo venezolano acepte vivir así”.

“Okay”, le dijo Croes. “¿Tú estás arando en el mar o estás conversando con gente?”

“Estoy conversando con todos los sectores de la oposición…”

“¿Incluyendo la MUD?”.

“La MUD”, respondió Capriles, “cerró su ciclo, Carlos. No hay que hablar más de la MUD. La MUD al final fue una plataforma electoral, no tuvo la capacidad de tener realmente una conducción política en el tiempo, sobre todo con los vaivenes que ha tenido porque el Gobierno también juega y no juega democráticamente frente a una plataforma democrática y bueno, la plataforma entró, no habiendo elecciones, en una crisis y cerró su ciclo”.

Más adelante, Capriles aseguró que los partidos de oposición se habían quedado atrás con relación a las protestas sociales que tienen lugar en Venezuela todos los días, incluyendo la de las enfermeras. “O nosotros logramos conectar con el pais que vive la tragedia, que es la inmensa mayoría, o prácticamente desaparecemos, Carlos”.

Etiquetas: Capriles | Gobierno | MUD