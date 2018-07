Capriles: Estoy dispuesto a ayudar a articular a la oposición

María Ester Pacheco / foto: Unión Radio / 19 jul 2018.- El ex gobernador del estado Miranda Henrique Capriles Radonski, manifestó su determinación en trabajar para que se articulen las fuerzas políticas en Venezuela, luego de una pausa en el ámbito político debido a la enfermedad de su padre. “No vengo a pelear con nadie, yo quiero tratar de que se articulen las fuerzas políticas del país”, aseguró Capriles entrevistado por Shirley Varnagy en el Circuito Onda de Unión Radio.

Radonski explicó que la gente “oxigena al gobierno” difundiendo mensajes con fuertes críticas a los políticos opositores, aunque esa no sea su intención. “Fragmentada la oposición ¿quién se beneficia?”, reflexionó.

Sobre las relaciones con el ex candidato a la presidencia Henry Falcón, Radonski indicó: “absolutamente, ya me senté con él, conversamos a pesar de las diferencias porque nadie tiene la verdad absoluta”.

Explicó que la oposición vive ahorita el peor momento, así como lo vive el país, porque la política no está dando las soluciones.

“No soy de dirigir a control remoto y siempre he sido de los que insiste en que Venezuela no necesita un Mesías y que el liderazgo político no debe depender de una sola persona. El caudillo le ha hecho mucho daño a Venezuela”, concluyó.

