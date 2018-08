Capriles: El Gobierno va hacia una implosión y tendrá que negociar

Jhoan Meléndez / 31 jul 2018.- El dirigente del partido Primero Justicia, Henrique Capriles Radonski, afirmó este martes que ante “el desastre”, al Gobierno de Maduro no le quedará otra negociar, y exhortó a los partidos de la oposición a unirse.

“El país va hacia una situación de hacer agua, de inviabilidad, de implosión (…) Ante el desastre económico y social, al Gobierno no le quedará de otra que sentarse a negociar”, afirmó Capriles Radonski según reseña la agencia The Associated Press (AP).

El exgobernador del estado Miranda aseguró que las posibles negociaciones no tienen similitud con los procesos de diálogos anteriores que terminaron en nada, debido a que ahora “el espacio de maniobra del gobierno está muy limitado por la falta de ingresos”.

“la negociación debe culminar con la instalación de un Gobierno de transición que pueda solventar la crisis que padece el país”, indicó el líder opositor.

Asimismo pidió a los partidos de oposición a unirse, ya que de lo contrario “desaparecerán”. “Si los factores de oposición no nos ponemos de acuerdo vamos a desaparecer y volverá la antipolítica al país”, afirmó.

Por otra parte expresó que el uso del carnet de la patria para el subsidio de la gasolina sólo traerá “más corrupción”. “La implementación del carnet para la venta de la gasolina repercutirá en racionamiento y más corrupción que evidencian la caída de Pdvsa”, aseveró, y dijo que el censó automotor será un caos, ya que el “fulano carnet es un invento para tener el control sobre las personas”.

vaya al foro

Etiquetas: Henrique Capriles Radonski | Nicolás Maduro | oposición