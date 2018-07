Cabello: ANC recorrerá esta semana el país para rendirle cuentas al pueblo

Betsy Alvarado V. / 30 jul 2018.- “La Asamblea Nacional Constituyente se va por todas las regiones en oriente, occidente y los llanos a rendirle cuentas al pueblo y recoger las críticas que el pueblo tenga que hacer para hacernos más fuertes”, dijo el presidente de esa instancia Diosdado Cabello.

Las declaraciones fueron ofrecidas desde la Plaza Bolívar, en Caracas, donde se celebró el primer aniversario de la ANC y en la que pidió un voto de confianza para los constituyentes. “Nadie diga que hemos ganado la guerra. Nos toca ahora combatir y derrotar la otra violencia, la violencia de la especulación, de los vivos“, manifestó en su discurso.

“Nos vamos en la calle a ver el tema de los precios, a meternos donde haya que meternos”, añadió Cabello al tiempo que dejó claro que “la Asamblea Nacional Constituyente no es un espacio para confrontar al Gobierno, sino para estar al lado del pueblo, para estar en unidad revolucionaria“.

“Esta Asamblea Nacional Constituyente insurgió contra la violencia de la derecha, que ya no es quemando gente en la calle, sino incrementando los precios cada tres horas (…) Vamos a dar un cambio económico por las buenas o por las malas, estoy decidido a que se respete la autoridad”, aseguró el constituyente.

A los sectores opositores comentó que la guerra económica también los afecta a ellos. “señor opositor, que se hace llamar de clase media, de clase alta. Desde aquí le abrimos nuestros brazos, nuestros corazones, para construir un modelo económico entre todos. Usted, señor opositor, véngase con la Revolución a construir una patria para el futuro, para que sus hijos y nietos en 50 años no sufran lo mismo que vivimos. No nos echen la culpa a nosotros”.

No obstante mencionó que su propuesta es el socialismo “y de ahí no nos va a sacar nadie. Es un modelo que no los excluye a ustedes, señores opositores, los incluye. E incluye a los sectores privados también”.

Cabello recordó que La Asamblea Nacional Constituyente va a seguir porque tiene un mandato de al menos, dos años.

Etiquetas: ANC | Diosdado Cabello | guerra económica