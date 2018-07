Freddy Bernal: Me da vergüenza decir que hemos perdido gobernabilidad

Betsy Alvarado V. / 23 jul 2018.- Freddy Bernal reconoció este domingo que la responsabilidad de la crisis que atraviesa el país es del Gobierno y de nadie más. “Somos responsables nosotros porque tenemos 19 años en revolución”, dijo.

“Me da hasta vergüenza, hemos perdido incluso hasta la gobernabilidad. Hay que decirlo. Y somos responsables de ello. No es responsable la cuarta república, no. No es responsable Carlos Andrés Pérez, no. Somos responsables nosotros porque tenemos 19 años en revolución, y ya somos responsables de lo bueno y de lo malo en este país”, sentenció Bernal.

Las declaraciones son las primeras de un alto funcionario del Gobierno y del partido oficialista que reconoce la responsabilidad del Ejecutivo en la grave crisis económica y social de Venezuela.

Lea más: Elías Jaua al Psuv: Nadie puede satanizar a Jesús Faría

Esta crítica se une a la del constituyente Julio Escalona, quien ayer le reclamó al Gobierno no haber hecho nada en más de un año para estabilizar los precios. “Después de nueve meses tú no puedes seguir con la misma cantaleta, y me disculpan la expresión, de los precios acordados”, dijo.

También el exministro chavista Jesús Faría ha pedido eliminar el control de cambio y dejar que sea el mercado quien fije la tasa. Y, recientemente,el presentador del programa Cayendo y Corriendo de VTV, Miguel Ángel Pérez Pirela, mostró su descontento por las constantes fallas eléctricas en Maracaibo.

Maduro removió el pasado 25 de junio a Freddy Bernal al frente del Ministerio de Agricultura Urbana.

Lea más: José Guerra: Maduro cree, como Istúriz, que si quita el control de cambio lo tumban

vaya al foro

Etiquetas: crisis | Freddy Bernal | Gobierno