Beatriz Becerra, en RCR: Nicolás Maduro tiene que salir y lo antes posible

Oleg Kostko / video: RCR / 30 jul 2018.- La eurodiputada Beatriz Becerra declaró este lunes que el presidente Nicolás Maduro, debe salir del poder y a la menor brevedad posible, al tiempo en el que reiteró que para esto debe haber una negociación, pero no como las que el primer mandatario ha llevado a cabo.

“Si creo que debe existir una mediación y esa mediación internacional no tiene nada que ver con ese dialogo pervertido que se ha hecho en diferentes tandas con interlocutores (…) de los que tengo una opinión muy clara al respecto, pero lo que me parece claro es que Maduro tiene que salir y Maduro tiene que salir en unas condiciones que hay que acordar”, expresó Becerra en una entrevista para el programa Buen Provecho de RCR.

La europarlamentaria aclaró que a pesar de cualquier posible mediación que pueda haber para negociar la salida de Maduro y su gobierno las causas por crímenes de lesa humanidad seguirán adelante. “Eso no va parar porque además no prescribe son las acusaciones formales que hay contra él y todo su régimen de crímenes de lesa humanidad, esos crímenes deben ser llevados por los países firmantes del Estatuto de Roma a la CPI y ser juzgado por ello pero no podemos esperar a que eso ocurra eso pasará, pero Maduro tiene que salir y tiene que salir lo antes posible”.

Previamente, Becerra aseveró que para Venezuela “solamente cabe la liberación, la liberación de los rehenes y en los términos en los que se ha planteado este secuestro la duración y las consecuencias que puede tener para el futuro implica también que esta mediación que debe haber para que los secuestradores liberen a los secuestrados y para que asuman las responsabilidades”, dijo.

Asimismo, se pronunció sobre los presos políticos. “Los principales rehenes que tiene esta democracia secuestrada son los presos políticos que siguen estando en distintas situaciones, unos en las cárceles otros en su domicilio, pero muchos de los principales líderes políticos de este país siguen tomados como rehenes, siguen presos y esa es una condición sine qua non”.

“Toda la presión internacional todas las medidas que estamos tomando sean las sanciones a todo su círculo a los principales jerarcas del régimen, sea esa postura común de rechazar toda la deslegitimación que se ha hecho a la democracia en Venezuela a través de la ilegitima constituyente, todo esto pasa porque Maduro el tirano salga y que Venezuela pueda retomar la senda de la democracia y tomar el futuro en sus manos”, agregó.

Etiquetas: Beatriz Becerra | crisis humanitaria | crisis migratoria | Nicolás Maduro | presos políticos | Venezuela