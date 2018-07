Análisis ND: Daniel Ortega y su entrevista a Fox, una triste defensa de su Gobierno

Josefina Blanco / 24 jul 2018.- El lunes 23 de julio en la noche, el presidente Daniel Ortega le dio una entrevista al periodista Bret Baier, de Fox News. La pieza, editada y donde se escucha en algunos momentos a alguien que ayuda al mandatario centroamericano a responder, causó sensación en las redes sociales y reacciones de todo tipo, y sus respuestas demostraron hasta donde pueden llegar los regímenes totalitarios para deslastrase de sus violaciones a los derechos humanos y limpiarse la cara ante el mundo.

Hasta el periodista de CNNE Fernando del Rincón, solicitó vía Twitter un cara a cara con el mandatario de Nicaragua. “Oiga presidente #DanielOrtega, si quiere le hago la entrevista en inglés, soy bilingüe”, escribió.

https://twitter.com/soyfdelrincon/status/1021557960185663488

Ortega se dedicó a desmentir todas las acusaciones que le han hecho, desde las madres que lloran a sus hijos asesinados por el régimen, los ataques a la Iglesia Católica de Nicaragua y sus integrantes, e indirectamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha elaborado informes in situ sobre la situación en el país.

Como en un guion preparado, el mandatario dijo y repitió que los grupos paramilitares que han desatado el terror en el país con un saldo de aproximadamente 350 muertes en 80 días de protestas, no tienen nada que ver con él, ni con su Gobierno.

“Aquí hay una campaña de mentiras terribles para tratar de dañar la imagen de Nicaragua y su Gobierno, para llevar después a cabo acciones. Ha venido a ser una práctica de Estados Unidos a lo largo de su historia”, le dijo Ortega a Baier cuando este le preguntó sobre la resolución 981, que se espera sea aprobada esta semana por el parlamento estadounidense condenando la violencia de su gobierno contra las manifestaciones.

Ortega dijo que estas acciones del congreso de EEUU no son nuevas y declaró que las relaciones entre Managua y Washington “han sido dolorosas”.

Paramilitares de la oposición y financiados por EE.UU.

La entrevista comenzó con Baier preguntándole sobre grupos paramilitares pro-gobierno involucrados en acciones armadas contra aquellos que protestan contra su gobierno. Ortega dijo que durante la última semana habían cesado los disturbios, y que la situación actual es de “normalización” y de “algunas manifestaciones en contra y a favor del gobierno”.

Aseguró que ninguna de las manifestaciones pacíficas ha sido atacada. “Los choques se han presentado en horas de la noche, cuando no hay manifestaciones pacíficas, y han sido choques provocados por grupos paramilitares que adversan al gobierno que han empezado a atacar, a destruir e intentar tomar estaciones de policía”, dijo.

Explicó que todo empezó “con una ley que tiene que ver con reformas al Seguro Social, cambios indispensables para el país y la respuesta fue totalmente violenta”.

“Primero eran unas pequeñas manifestaciones por la noche, pero luego unos ataques armados por grupos paramilitares lanzaron estos ataques en contra de las instituciones del estado, en contra de la policía, en contra de lo que son familias que hoy en día identifican como familias sandinistas. Empezaron a bloquear todo el país, convirtiendo esos puntos en de captura de ciudadanos, de tortura de ciudadanos”, dijo.

“Son fuerzas que responden a organizaciones políticas. Incluso algunas han elegido diputados en la Asamblea Nacional, son miembros del Partido Liberal”, dijo y explicó otras son miembros de grupos que sen negaron a participan en las elecciones, se negaron a participar, y son los que han venido organizando a estos grupos paramilitares desde hace un buen tiempo y que busca aprovechar cualquier situación para lanzar ataques”, le dijo a Baier cuando este le preguntó quién controlaba a estas fuerzas paramilitares.

Esta postura la reiteró dos veces durante de la entrevista con casi las mismas palabras.

Ortega dijo que estos grupos son financiados y armados por el narcotráfico y “diferentes organismos”. E insistió a acusar a Washington.

“Incluso (organismos) de los EE.UU. que tienen programas, fundamentalmente a agencias que dan financiamiento para un programa determinado, pero luego esos fondos se desvían para entrenar y formar grupos paramilitares, y los ayudan a conseguir armas para asesinar decenas de policías -frase que se escucha durante la entrevista por una voz no identificada,- y que Ortega repite-, se necesita de un armamento de guerra”, declaró.

Incluso acusó a Baier de sesgo en contra de su gobierno, al presentar solo videos de familiares reclamando por la muerte de jóvenes estudiantes.

“Lo más doloroso, lógicamente, es la pérdida de vidas. Esta arremetida terrible, que es realmente terrorismo”, dijo refiriéndose a una familia donde algunos de miembros trabajaban en la Alcaldía de Managua fueron quemadas tras ser torturadas, y que el gobierno atribuye a un acto contra sus partidarios

“Hay que balancear, digamos el espacio del reportaje. Encuentras fácilmente las imágenes. Usan las redes para aterrorizar”, dijo Ortega refiriéndose a grupos opositores.

No hay persecución a la Iglesia ni muertos en templos

Ante las denuncias y acciones que se han producido contra el clero nicaragüense, incluyendo la violación de templos, el mandatario nicaragüense insistió en que no ha habido persecución de la iglesia católica.

“No hay un solo sacerdote que estemos persiguiendo, no hay un solo sacerdote que pueda decir que ha sido agredido por el gobierno o por funcionarios del gobierno. (…) No tenemos ningún problema con la Iglesia Católica”, respondió Ortega.

Sin embardo, la iglesia ha sufrido profanaciones en al menos siete templos desde junio pasado.

El periodista de Fox News le presentó a Ortega un tuit del 14 de julio del obispo auxiliar de Macagua, Silvio José Báez, donde señala en ingles que: “Nicaragua cruza el límite de los inhumanos e inmoral. La represión criminal desde el viernes en la noche contra civiles, la mayoría estudiantes, es condenable desde todo punto de vista. La comunidad internacional no puede permanecer indiferente”.

Este es mi tuit en inglés que @BretBaier le mostró al Presidente Ortega en la entrevista de esta tarde en @SpecialReport de @FoxNews https://t.co/jzNx4XzwSJ — Silvio José Báez (@silviojbaez) 23 de julio de 2018

Ortega se defendió diciendo que “los obispos tienen su forma de actuar, no es nuevo ese discurso de él (Silvio José Báez). Su discurso no es de ahora, es desde que llegó a Nicaragua, porque él no vivió en Nicaragua durante la guerra”, dijo como una forma de descalificar al prelado, muy activo en denunciar los desmanes del régimen.

El mandatario nicaragüense incluso negó que dos jóvenes murieron por heridas de bala dentro la iglesia Divina Misericordia en Managua, cercana a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), donde se refugiaron muchos estudiantes para evitar el desmedido ataque de fuerzas parapoliciales, el pasado 13 de julio.

“No ha muerto ni un solo nicaragüense en ninguna iglesia, eso es falso”, aseguró Ortega en la entrevista.

Descarta elecciones anticipadas

Una de las solicitudes durante el frustrado dialogo de paz mediado por la iglesia y solicitado por la comunidad internacional es el adelanto de las elecciones. Pero Ortega no está dispuesto a hacerlo.

Baier le dijo que mayo estuvo de acuerdo en adelantar las elecciones, pero cambio de parecer en junio, le pregunto si estaría de acuerdo en adelantar los comicios?

“Este tema de adelantar las elecciones lo he escuchado (…) pero yo no he manifestado que las elecciones deben ser movidas, más bien las elecciones podrían crear inestabilidad, inseguridad, y más aún en estas condiciones, podrían empeoren las cosas”, explicó.

Baier le dijo que Ortega que 40 años atrás él era un joven revolucionario peleando en contra una brutal dictadura familiar, los Somoza, pero que ahora los manifestantes en las calles gritan: “Ortega y Somoza son lo mismo”. Le preguntó al mandatario nicaragüense si para acabar con la violencia y ayudar a su país, su esposa consideraría dejar el poder. Pero Ortega insiste en culminar su mandato.

“Fuimos elegidos por los votantes. Hay periodos electorales que tienen su límite, y ahora estamos en un periodo electoral que tiene su límite en el año 2021, cuando tendremos nuestras próximas elecciones y el pueblo va decidir quién asumiría el Gobierno, a través de los votos”, explicó.

Así mismo negó una dinastía autoritaria liderada por el y su esposa, Rosario Murillo, ahora vicepresidente de Nicaragua. “No tenemos ninguna dinastía, nunca se me ocurrió a mí eso. Mi esposa es la primera vez que es vicepresidente”, se excusó, nunca había sido vicepresidente.

Somos pequeños, pero merecemos respeto

Para culminar la extraña entrevista, Baier le preguntó porque accedió a ser entrevistado -y más si se considera que Fox es uno de los medios considerados los mas conservadores y liberales de EE.UU.-, y le preguntó: ¿Cuál sería su mensaje su para el pueblo estadounidense, y quizás para el presidente Donald Trump?

Ortega respondió diciendo que fue para mostrar que, aunque Nicaragua es un país pequeño con una economía frágil, “pero merecemos respeto como cualquier estado de los EE.UU., no importa lo pequeño que sea ese estado. Estos (estados de unión) merecen respeto y nosotros también. Somos un país de este hemisferio y que estamos en esta parte del mundo y tenemos vínculos de todo tipo con el pueblo estadounidense”, concluyó.

