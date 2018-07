A Cabello no le sorprenden las autocriticas de Bernal, “eso es fundamental para el Psuv”

Betsy Alvarado V. / 25 jul 2018.- El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que la autocrítica siempre ha sido usada por la militancia de la tolda roja como una herramienta para rectificar.

La aseveración surge luego de que el “protector” del Táchira, Freddy Bernal, reconociera recientemente que la responsabilidad de la crisis que atraviesa el país es del Gobierno y de nadie más. “Somos responsables nosotros porque tenemos 19 años en revolución”, dijo Bernal.

Ante esto Cabello comentó que “la crítica y la autocrítica son cosas fundamentales en nuestra militancia, de allí hemos aprendido y avanzado. De las críticas constructivas hay que tomar las cosas buenas y cuando hay algo se debe enfrentar. El primer crítico de nuestro Gobierno siempre fue Hugo Chávez y Nicolás Maduro es igual”.

Las declaraciones fueron ofrecidas el lunes durante una rueda de prensa donde dijo que “para la derecha la crítica siempre esta en el campo enemigo”.

“Nosotros hemos ido avanzando, donde haya fallas se rectifica y corregimos los errores”, manifestó.

Lea más: Elías Jaua al Psuv: Nadie puede satanizar a Jesús Faría

El pasado dominmgo 23 de julio Freddy Bernal encendió las redes tras declarar lo siguiente: “Me da hasta vergüenza, hemos perdido incluso hasta la gobernabilidad. Hay que decirlo. Y somos responsables de ello. No es responsable la cuarta república, no. No es responsable Carlos Andrés Pérez, no. Somos responsables nosotros porque tenemos 19 años en revolución, y ya somos responsables de lo bueno y de lo malo en este país”.

Las declaraciones son las primeras de un alto funcionario del Gobierno y del partido oficialista que reconoce la responsabilidad del Ejecutivo en la grave crisis económica y social de Venezuela.

Lea más: José Guerra: Maduro cree, como Istúriz, que si quita el control de cambio lo tumban

Esta crítica se une a la del constituyente Julio Escalona, quien le reclamó al Gobierno no haber hecho nada en más de un año para estabilizar los precios. “Después de nueve meses tú no puedes seguir con la misma cantaleta, y me disculpan la expresión, de los precios acordados”, dijo.

También el exministro chavista Jesús Faría ha pedido eliminar el control de cambio y dejar que sea el mercado quien fije la tasa. Y, recientemente,el presentador del programa Cayendo y Corriendo de VTV, Miguel Ángel Pérez Pirela, mostró su descontento por las constantes fallas eléctricas en Maracaibo.

vaya al foro

Etiquetas: autocrítica | Diosdado Cabello | Freddy Bernal | Psuv