VP llama a los venezolanos a protestar para “salir de la crisis”

Jennifer Suárez / foto: @unidadvenezuela / 15 may 2018.- El partido Voluntad Popular, a través de su vocera Celia Fernández, instó este martes a aquellas personas que “quieran salir de la crisis venezolana” a salir a protestar el próximo 16 de mayo.

“Vivimos en la miseria, por eso hacemos un llamado a todos, a las mujeres, a los jóvenes: si usted está conforme siga esperando al mesías, pero esto va salir adelante porque la crisis nos une. Este 16 de mayo protestaremos todos”, dijo en rueda de prensa.

Aseguró que los venezolanos “nos negamos a ser esclavos (…) Este en un país donde no tenemos ni siquiera salud, no estamos viviendo sino sobreviviendo, dejamos de comer para darle algo de alimento a nuestros hijos”.

“Con los míseros sueldos no alcanza ni para comprar un kilo de pollo o comer dos días. La ANC no tiene legitimidad de origen, hay inestabilidad, inseguridad. Le decimos a la dictadura que los líderes vecinales saldremos este 16 de mayo”, resaltó.

Y agregó: “Nosotros creemos en la familia, hay una diáspora de jóvenes, han debido irse del país para sobrevivir afuera, hay madres que están llorando a sus hijos, que los están viendo morir de hambre o enfermedad”.

Fernández destacó que la protesta del 16 de mayo saldrá desde Chacaito a las 9:00 a.m. “Esto no va a ser una fiesta, esto no va a ser una concentración de aplausos sino de venezolanos que nos negamos a ser esclavos, que queremos ser libres”, puntualizó.

“Tenemos que desarrollar un efecto multiplicador: cada uno debe ir a los barrios, a los pueblos, para decir que no queremos limosnas sino oportunidades. Vamos a salir adelante unificando esfuerzos, nuestra candidata es Venezuela”, subrayó la vocera.

Además destacó que “los vecinos, desde su organización, desde su comunidad, deben llamar a ciudadano por ciudadano (…) Tenemos más de 20 años secuestrados por tiranos, pero este 16 de mayo vamos a ser una masa crítica que le dirá al mundo: Venezuela no se rinde”, aseveró.

“Este 16 de mayo las organizaciones vecinales reiteraremos que no vamos a avalar el fraude electoral 20 de mayo. A la gente la tienen amenazada con una bolsa CLAP, con un bono, con el Carnet de la Patria para que legitimen a este régimen”, sentenció.

Etiquetas: crisis venezolana | protesta | Voluntad Popular