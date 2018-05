Vladimir Villegas: Me disculpan, pero yo sí voto

ND / 14 may 2018.- El periodista Vladimir Villegas afirmó en un comunicado su intención de votar este domingo 20 de mayo en los comicios presidenciales. Aun y cuando Villegas reconoce que dichas elecciones se realizan en medio de condiciones que, a su juicio, desdicen de lo que debería ser un proceso democrático, equitativo y pleno en garantías mínimas, critica el hecho de que existan factores políticos que llamen a la abstención sin proponer nada factible ni nada distinto a lo que ya han intentado en varias oportunidades y que “se ha traducido en no solo fracasos sino grandes frustraciones para una ciudadanía que de manera abrumadora clama por un cambio. El clamor por un cambio no es un capricho ni retórica opositora”, expresa en el comunicado publicado en Globovisión.

