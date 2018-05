Víctor Álvarez: La dolarización puede sustentar el desarrollo de un modelo productivo y exportador

Enrique Meléndez / foto: @InformadorVeraz / 11 may 2018.- Víctor Álvarez, exministro de Ministro de Industrias Básicas y Minería de Hugo Chávez, defendió el proceso de la dolarización de la economía como mecanismo para implementar un modelo económico productivo y exportador. Aseguró que, si no se dolariza, la tendencia en países como el nuestro es a tener una tasa de cambio sobrevaluada que encarece las exportaciones.

El señalamiento lo hizo el también Premio Nacional de Ciencias 2013 en un foro que organizó Conindustria el pasado miércoles 2 de mayo.

Inició su intervención recordando que Venezuela sufre la patología de toda economía basada en las rentas petroleras y no en el fruto de las exportaciones agrícolas, industriales o de servicios – la Enfermedad Holandesa.

“La dolarización elimina la tendencia a la sobrevaluación del bolívar inherente a una economía que capta rentas internacionales. Sin embargo, una de las críticas a esta medida se refiere a la pérdida del uso de tasas de cambio subvaluadas para apoyar la competitividad de las exportaciones no petroleras. Ciertamente, cuando el gobierno devalúa, los exportadores obtienen más bolívares por cada dólar exportado y así ganan un mayor margen de maniobra para cubrir los gastos locales de salarios, alquileres, electricidad, agua, gas, teléfono y otros costos que son pagados en bolívares. Al dolarizar, el gobierno no podría manipular el tipo de cambio para respaldar la competitividad cambiaria de las exportaciones no petroleras”.

Según Álvarez, la tasa de cambio se ha fijado tradicionalmente con base en la productividad de la industria petrolera, más no de la productividad promedio de los sectores industrial y agrícola.

“La crónica tendencia a apreciar o sobrevaluar la tasa de cambio ha estimulado las importaciones que inhiben la producción nacional y prolongan el sesgo anti-exportador”.

Aseguro que no existe antecedente en el país sobre un manejo inteligente de la política cambiaria para estimular la transformación de la economía rentista e importadora en un modelo productivo exportador. Todo lo contrario.

“Por lo tanto, es muy relativo afirmar que con la dolarización el gobierno renunciaría al uso de la política cambiaria para apoyar el desarrollo del sector industrial y respaldar la competitividad internacional de las exportaciones no petroleras, toda vez que el sesgo anti industrial y anti exportador que genera la tendencia a la sobrevaluación en una economía rentista se corregirían justamente a través de la dolarización”.

De la competitividad espuria a la competitividad auténtica

Para Álvarez la competitividad espuria se basa en la manipulación de la tasa de cambio, mientras que la competitividad auténtica se sustenta en el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas e innovadoras que habilitan un permanente proceso de renovaciones radicales e incrementales en los productos y procesos productivos, en función de lograr una mejora sostenida de la calidad, productividad y competitividad internacional.

“El anclaje y los controles de cambio en un contexto inflacionario tienden a sobrevaluar el bolívar y esto incrementa artificialmente el costo de la fuerza de trabajo en dólares. La tendencia a decretar aumentos salariales superiores a los aumentos en la productividad, encarece los costos laborales y desembocan en una apreciación del bolívar y una pérdida de competitividad. Pero según los críticos, es con la dolarización que el país renuncia al manejo del tipo de cambio para abaratar los sueldos y otros factores productivos que se pagan con moneda nacional, toda vez que éstos habría que pagarlos en dólares”.

Afirmó que la mejor manera de lograr la competitividad internacional auténtica no es con base en salarios bajos a través de manipulaciones de la tasa de cambio, sino a través del fortalecimiento de las capacidades tecnológicas e innovadoras y de la mejora de los servicios y la infraestructura, para evitar así la ineficiencia nacional que castiga la competitividad internacional. Lograr la competitividad auténtica exige invertir mucho en la formación del talento humano y en ofrecer mejores remuneraciones.

“El problema real de la productividad y competitividad de la oferta exportable venezolana no se deriva de los altos costos domésticos que pudieran ser corregidos a través de manipulaciones en la tasa de cambio, sino de la ineficiencia que genera el precario entorno productivo, con pésimos servicios de electricidad, agua, gas, teléfono, internet, etc.; una deteriorada infraestructura de puertos, aeropuertos, autopistas y ferrocarriles; así como la infinidad de trámites, controles y regulaciones que propician la corrupción y desestimulan la inversión”.

Manifestó que, antes que seguir deprimiendo los salarios, hay que procurar una mejora sostenida de la productividad del trabajo, y esto implica la reactivación de la capacidad industrial ociosa, la reconversión y modernización industrial y la reindustrialización de la economía nacional. La flexibilización del mercado laboral, el levantamiento de los rígidos controles, así como la repotenciación de la infraestructura y servicios de apoyo a la producción exportable coadyuvarán al logro de mayores aumentos en la productividad y competitividad industrial.

La armonización de las políticas económicas y sectoriales

Se preguntó: “¿Qué garantiza que un nuevo gobierno corrija el déficit fiscal y erradique su financiamiento con emisiones de dinero sin respaldo? ¿Cómo estimar con exactitud el tipo de cambio real de equilibrio en hiperinflación? ¿Cuánto tiempo llevará estabilizar el tipo de cambio y alinear la inflación doméstica con la de los principales socios comerciales? ¿Cómo evitar los síntomas de la Enfermedad Holandesa a medida que se recupere la producción de petróleo y se estabilicen sus precios? ¿Cómo anular el efecto negativo de la sobrevaluación sobre la competitividad internacional del sector industrial? ¿Cuál es la credibilidad que tiene la promesa de hacer un uso inteligente de la política cambiaria?”

Respondió que esta compleja problemática requiere un enfoque integral que armonice las políticas macroeconómicas con las políticas sectoriales. En Venezuela siempre se ha defendido el anclaje cambiario como un instrumento de política antiinflacionaria. Por eso, alterar el tipo de cambio es percibido como un fracaso del gobierno de turno y de allí su resistencia a corregir la sobrevaluación de la tasa de cambio, a pesar del efecto anti-industrial y del sesgo anti-exportador que genera. A la devaluación se le atribuyen costos sociales, políticos y electorales que ningún gobierno quiere pagar.

“En medio del desbordamiento monetario y su impacto sobre la hiperinflación, un ajuste cambiario pudiera aliviar el déficit fiscal y absorber el exceso de liquidez. Pero la escasez de recursos financieros presionaría el alza de las tasas de interés, y esto haría inviable la reactivación industrial y la inversión para fortalecer las capacidades tecnológicas e innovativas que sustentan la competitividad internacional”.

A juicio de Álvarez la dolarización corrige la secular tendencia a la sobrevaluación del tipo de cambio que castiga el desarrollo industrial e impone un sesgo anti-exportador, erradica el riesgo cambiario, que frena la inversión extranjera, disminuye la incertidumbre de las transacciones comerciales y financieras internacionales, elimina la volatilidad del signo monetario nacional, crea condiciones para bajar las tasas de interés y reactivar la industria, elimina la discrecionalidad y arbitrariedad del gobierno en la asignación de divisas, y el uso del control de cambio como instrumento de dominación política.

“Es necesario reconocer que la dolarización de una economía dependiente de un solo producto de exportación incrementa su vulnerabilidad externa, toda vez que su ingreso en divisas depende del comportamiento errático de los precios del petróleo; pero que si el objetivo es transformar la economía rentista e importadora en una nueva economía exportadora, la dolarización puede ser más efectiva que tener que lidiar con una nueva sobrevaluación de la tasa de cambio, una vez que se recupere la extracción de petróleo y mejoren los precios. En una economía dolarizada, la política industrial, tecnológica y de competitividad están llamadas a ser componentes fundamentales de la política económica en función de reactivar la capacidad industrial ociosa, reconvertir la industria existente y reindustrializar la economía”.

Finalmente, la dolarización puede ser la medida clave para sustentar la confianza y credibilidad de un programa de reformas, que se propone erradicar el financiamiento monetario del déficit fiscal y sofocar la hiperinflación en función de gestionar financiamiento internacional para apuntalar los procesos de reactivación, reconversión y reindustrialización.

