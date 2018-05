Vicente Díaz: La MUD fue empujada a la abstención

Jesús Barreto / foto: @CircuitoOnda / 18 may 2018.- El exrector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, analizó las condiciones en las que se realizarán los comicios de este domingo. El técnico electoral enfatizó en que todas las acciones previas promovidas por el gobierno y avaladas por el CNE forzaron a la Mesa de la Unidad Democrática a no participar y llamar a la abstención.

“El gobierno diseñó una política para que se generara la abstención. La tarjeta de la MUD tiene una doble condición, la de tener una alianza de partidos y la de ser un partido, y esa tarjeta electoral fue anulada. La Mesa de la Unidad Democrática fue empujada a la abstención”, recalcó durante entrevista conferida al programa de Shirley en el Circuito Onda La Superestación.

Díaz se refirió a la falta de garantías electorales, una de las justificaciones que han expuesto los voceros de partidos políticos integrantes de la MUD y del Frente Amplio Venezuela Libre para declinar de participar.

“Las condiciones electorales de este 20 de mayo son peores que las del año 2015 y cada día van a ser peores, porque el favoritismo del gobierno ha caído enormemente”, aseguró.

El exfuncionario del Poder Electoral describió los antecedentes y las deficiencias en el sistema electoral venezolano, que a su juicio, influirán en la obtención de un resultado “poco confiable” en el proceso de este domingo, que fue ordenado por la Asamblea Nacional Constituyente.

“Las denuncias que hizo Smartmatic fueron claves para determinar la manipulación de los votos.

Una de las principales irregularidades del CNE es que tenían que abrir el registro electoral, para saber cuántos son los electores que tiene Venezuela. No hay forma que el CNE haga trampa sin que nos demos cuenta. Si Andrés Velásquez no hubiese participado en esas elecciones, no tuviésemos evidencia de ese fraude”, expuso.

Falcón y comunidad internacional

Analizó las posibilidades de Henri Falcón, autoproclamado candidato opositor y el contendor con mayor oportunidad de derrotar a Nicolás Maduro en su intención de reelegirse, según encuestadoras como Datanálisis.

“Si pierde Henri Falcón hay una responsabilidad compartida entre el CNE, el gobierno nacional por mantener en el poder a una directiva que fue acusada de fraude y los que llamaron a la abstención”, adujo.

Del mismo modo ofreció su opinión sobre el papel de la comunidad internacional, conformada por factores como los países miembros de la Unión Europea y el Grupo de Lima, instancias multilaterales que han anunciado no reconocerán los resultados del domingo.

“Hay que agradecerle a la comunidad internacional por el apoyo y defensa de los derechos humanos en Venezuela. La comunidad Internacional juega un papel importante, pero los que tienen la responsabilidad de cambiar este gobierno son los venezolanos”, resaltó.

