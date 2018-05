Varias protestas ocurrieron hoy en Venezuela

Jennifer Suárez / 2 may 2018.- Varias protestas se presenciaron este miércoles por fallas de los servicios públicos en algunos estados del país, entre las más comunes se observó la falta de agua, falta de insumos en los hospitales y las exigencias en los pagos de los salarios.

Los servicios públicos en el país han presentado grandes deficiencias, en los últimos años la población ha visto convertirse en rutinario los cortes eléctricos, el racionamiento de agua potable (con o sin sequía), al igual que la deficiencia en los servicios de telefonía o internet.

Más de 4 años sin agua

Los habitantes de Cúa expresaron su descontento el día de hoy por la falta de agua potable, pues denuncian que tienen más de cuatro años sin el servicio.

“Al momento. “Queremos agua”, gritan los habitantes de Mume de Cúa a las puertas de la alcaldía de Urdaneta. Denuncian llevar cuatro años sin recibir el líquido por tubería. Piden a las autoridades resolver el problema”, informó el periodista Jean Rodríguez a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

Por su parte los residentes de sectores aledaños a la avenida Anauco con avenida Panteón, en la urbanización San Bernardino, en el oeste de Caracas, trancaron el paso por esa vía principal para protestar por la sostenida falta de agua en el sector en horas de la mañana.

Entre los manifestantes se encontraba Ana Elisa Osorio, quien fuera ministra del Ambiente durante el primer Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, entre los años 2000 y 2005. Osorio recalcó el carácter pacífico de la protesta y explicó detalles de la situación que afecta a toda la zona residencial.

Al finalizar la tarde, los vecinos del municipio Chacao, en Caracas, tomaron las calles de la localidad exigiendo respuestas por parte de Hidrocapital en la distribución del suministro de agua.

“Los vecinos de Chacao pagamos el servicio de Hidrocapital y además tenemos que gastar entre 8 y 10 millones de bolívares en un camión cisterna. ¿Quién responde por eso?”, dijo el activista estudiantil, Gabriel Santana, a través de Twitter.

Sin insumos ni medicamentos

En Maracaibo los enfermos y el personal de limpieza del Hospital Adolfo Pons de Maracaibo se pasearon por el interior del centro asistencial con pancartas que exigían mejores condiciones laborales y salarios dignos; al tiempo que indicaron que el hospital está prácticamente inoperativo.

“No hay analgésicos, antipiréticos, antiestaminico, anticonvulsivos, no hay adrenalina. Se nos murió en estos días, la hija de una compañera de 19 años, lamentándolo mucho porque no había una adrenalina en el hospital”, dijo el enfermero Armando González.

Del mismo modo, los trabajadores y representantes del materno-infantil Hugo Chávez salieron a protestar por la falta de insumos y alimentos que padece el mismo, además del pago completo del salario.

“Estamos protestando porque tenemos desde noviembre que no nos pagan nuestro sueldo como es. Hay compañeros que no les han pagado el sueldo completo y personas como yo que no tenemos, ni siquiera, los cestatickets… El hospital lo tenemos sin insumos, sin nada, no tenemos medicamentos, estamos sin comida, los padres tienen que comprar comida en la calle”, dijeron en un video publicado por el periodista Rafael Hernández.

Salarios justos

En horas del mediodía, los pensionados y personas de la tercera edad también salieron a las calles de Caracas este miércoles, donde exigieron la publicación de la Ley de Bono de Alimentación y Medicamentos aprobada en marzo de 2016 por la Asamblea Nacional.

“Vean lo que viven nuestros adultos mayores. Hoy protestan quitándose la ropa para mostrar cuántos kilos han perdido por culpa del hambre y la crisis de Maduro que les niega a nuestros abuelos el derecho a una vejez digna ¡Nuestra Venezuela no merece tanta destrucción!”, fue lo que publicó el dirigente de Primero Justicia, Henrique Capriles, a través de su cuenta de Twitter.

En Mérida el descontento de los estudiantes también se hizo notar bajo la consigna “Presupuesto justo”, donde los jóvenes manifestantes mantuvieron la protesta cerca de una hora. Alrededor de las 10:30 am los estudiantes caminaron por la emblemática avenida Don Tulio Febres Cordero, a la altura de la Facultad de Medicina de la ULA, en la Ciudad de Mérida, vía que minutos después cerraron, como manera de llamar la atención por sus reclamos.

Asimismo, los trabajadores del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se apostaron en las puertas de la sede de este organismo ubicado en el centro de Caracas, para exigirle al ministro para la Salud, Luis López, que cumpla con el pago de los beneficios contractuales los cuales no se cancelan desde noviembre del año pasado cuando se juramentó la nueva directiva.

“No queremos pañitos de agua tibia y no estamos dispuestos a hablar con personas que no nos pueden cumplir nuestras exigencias. No vamos a continuar viviendo de promesas y quiero que sepan que no vamos a estar aguantando amedrentamiento de ningún tipo. Estamos molestos y de aquí no nos vamos a mover hasta que atiendan nuestras exigencias”, dijo Darwin Zarse, empleado del IVSS.

Los trabajadores de la Universidad Central de Venezuela también se unieron a las protestas cerrando el acceso al recinto universitario como medida de reclamo por “salarios justos” y “reivindicaciones laborales justas”. Así lo hicieron saber a través de pancartas y consignas, además de manifestar públicamente sus reclamos vía redes sociales.

Etiquetas: fallas de los servicios públicos | protestas | Venezuela