Denuncian que hospital de EEUU negó asistencia médica a venezolano por su estatus migratorio

ND / 9 may 2018.- El venezolano Eumer Ferrer, de 44 años de edad, falleció el pasado domingo en Estados Unidos luego que un hospital de Memphis, Tennessee, le negara el ingreso para someterse a un transplante de corazón, pues padecía de insuficiencia cardíaca y miocardiopatía severa.

Los familiares indicaron que Ferrer, quien se desempeñaba como obrero, carecía de seguro médico. Según reseñó Mundo Hispano, el hospital le negó la asistencia médica por su estatus migratorio.

El portal web precisó que el estado de salud del obrero era “crítico”. Los informes médicos mostraban que su corazón solo funcionaba en un 10% tras sufrir un infarto, seguido de un Accidente Cerebro Vascular (ACV).

Desde la cuenta de Instagram @uncorazonparaeumer, abierta para recaudar fondos, la esposa de Ferrer, Jennifer Rodríguez, anunció su fallecimiento: “Es muy doloroso informar que Eumer ha partido al reino de los cielos”.

En declaraciones anteriores Rodríguez había denunciado que su esposo estuvo internado en Saint Francis Hospital, donde lo trataron “muy bien” a pesar de no tener seguro médico. Pero requería ser trasladado al Baptips Memorial Hospital, institución que no lo atendió por no tener los “papeles”.

Raquiles Millán, sobrino del fallecido, comentó que hicieron “de todo” pero no pudieron conseguir la atención médica para su tio. “Fuimos allí e intentamos hacer de todo. Pero nos dijeron que no se puede aceptar a mi tío, por su estatus migratorio”, detalló.

En una entrevista que dio a Mundo Hispano el pasado 6 de mayo, Rodríguez alertó sobre la situación del venezolano: “Cada día que pasa se debilita mucho más, es como si se estuviera apagando poco a poco”.

Los familiares iniciaron una campaña en Gofoundme.com para recibir donaciones. Tras la muerte de Ferrer las personas siguen donando, para cancelar sus gastos médicos, que la familia calificó como “incalculables”.

“Familiares, amigos cercanos y no tan cercanos, y hasta personas extrañas siguen aportando su granito de arena. Este dinero será utilizado en todos los gastos que se han incurrido a la fecha, las deudas son incalculables”, reza una publicación en Instagram.

La esposa de Ferrer está embarazada y su condición es de alto riesgo. “Tengo siete meses de embarazo, ahora me queda luchar por mi pequeña Sarah”, dijo la mujer.

