UNET evalúa ir a paro indefinido y suspenden clases hasta nuevo aviso

ND. / 9 may 2018.- El rector de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, Raúl Casanova, anunció este miércoles que se han suspendido las clases hasta nuevo aviso, porque se han visto afectados con el servicio de comedor y de transporte. Además los trabajadores exigen incremento salarial y mejoras laborales, peticiones que ya son de conocimiento de las autoridades, por lo que evalúan ir a paro indefinido.

Durante unas declaraciones a periodistas en el estado Táchira, el rector informó que todas las peticiones fueron entregadas en el Viceministerio de Educación, pero que no han recibido respuestas, por lo que esperarán hasta el viernes. Aseguró que, en caso de que no haya ningún pronunciamiento, de las autoridades tomarán acciones más contundentes.

“Nos vamos a ir a paro indefinido porque ya no tenemos como mantener de pie la Universidad sin ningún servicio (…) Esperemos que la comunidad tachirense nos entienda, es un problema de vida o muerte, es un problema de garantizarle la vida a los estudiantes porque los autobuses (4 unidades) están sobreutilizados y no queremos que ocurra ningún accidente. Y desde el punto del comedor no tenemos cómo pagarle a los proveedores”, destacó.

Exigió al Gobierno que consigne los recursos correspondiente al funcionamiento y mantenimiento de esta casa de estudios. “Estos recursos era al día de ayer una deuda acumulada de 17.000 millones de bolívares solo para el servicio de transporte y comedor.”

Casanova comentó que las condiciones actuales afectan a más de 5.000 estudiantes y 3.000 trabajadores .

